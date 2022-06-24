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让体育成为青少年成长的“标配”（体坛观澜）

田豆豆
2022年06月24日09:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　如何让校园体育更加活跃，让体育成为青少年成长的“标配”？深化体教融合已成各方共识，正在不断向纵深推进。建设体育强国、健康中国，体教融合之路，必定越走越宽广

　　

　　暑期将至，许多家长把健身锻炼列入了孩子的假期计划，游泳、羽毛球、网球、篮球……多样的选择，映射的正是青少年体育不断增长的需求。一方面，希望孩子能有个健康的身体、快乐的童年；另一方面，体育中考提高分值比重等，也推动着家长们转变思路。

　　如何让校园体育更加活跃，让体育成为青少年成长的“标配”？深化体教融合已成各方共识，正在不断向纵深推进。

　　不难发现，体育中考正占据越来越重要的位置。在全国普遍推行体育中考的基础上，部分省份加大了体育分值。云南省将体育中考总分提高至百分，去年北京市教育局发布的体育中考方案更加精细化，将乒乓球、羽毛球、体操、游泳等项目纳入中考选项，得到家长称赞。这些举措都在释放积极的信号，从“健康第一”的理念出发，为孩子们营造全面发展的良好环境。

　　爱运动是孩子的天性。体育运动多种多样，孩子总能找到自己喜爱的项目。但是，许多学校由于师资、场地等限制，很难全面满足学生的个性化体育需求。今年5月，湖北省体育局、教育厅联合印发《湖北省体教融合示范区试点建设实施方案》，要求12个试点县（市、区）与湖北省体育局篮球排球管理中心等12个体育单位联合，借助体育专业人才充实师资力量、共享专业体育场地，以弥补校园体育的短板，不失为一个可行的方法。

　　让体育的种子扎根校园，还要积极开展面向全体学生、多种多样的体育竞赛活动。在深化体教融合的过程中，教育部门可与体育部门合作，整合场地、教练、裁判等专业资源，组织中小学生常态化体育赛事；另一方面，体育部门也可从校园赛事中遴选有潜力的“未来之星”，逐步走上专业竞技体育的道路，可谓一举两得。

　　建设体育强国、健康中国，体教融合之路，必定越走越宽广。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月24日 17 版）
(责编：孙竞、李依环)

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