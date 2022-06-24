王昊盺

习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话中强调：“历史和现实都证明，中国共产党是始终保持青春特质的党，是永远值得青年人信赖和追随的党。”立足新时代新征程，中国青年的奋斗目标和前行方向归结到一点，就是坚定不移听党话、跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”青年处于价值观形成和确立的时期，必须把坚定理想信念作为安身立命的主心骨、修身立业的“压舱石”，扣好人生第一粒扣子。要加强理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，从内心深处厚植对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，高扬理想信念旗帜，坚定不移听党话跟党走；要传承红色基因，用百年党史砥砺初心、用优良传统强筋壮骨，早立志、立大志，在思想洗礼、实践锻造中不断增强做中国人的志气、骨气、底气，让革命薪火代代相传。

回顾波澜壮阔的百年党史，为人民谋幸福、为民族谋复兴，是一代代中国共产党人的初心和使命。党和人民事业发展离不开一代又一代有志青年的拼搏奉献。当前，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，身处中华民族发展的最好时期，新时代中国青年生逢盛世、舞台广阔，当胸怀“国之大者”，争当伟大理想的追梦人。把人生理想融入国家和民族的事业，同人民一道拼搏、同祖国一道前进，才能让青春在祖国和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

青春的力量，青春的涌动，青春的创造，始终是推动中华民族勇毅前行、屹立于世界民族之林的磅礴力量。北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁，中国天眼FAST研发团队平均年龄仅30岁……当前，一大批青年人才在各种重大科技攻关任务中担重任、挑大梁，书写了亮眼的青春答卷。青年是常为新的，最具创新热情，最具创新动力。保持初生牛犊不怕虎的劲头，敢为人先，敢于突破，以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会，才能让青春的能量充分迸发。

温室里长不出经得起风吹雨打的劲松，平静的海面练不出搏风击浪的水手。在吃苦耐劳中砥砺意志品质，在攻坚克难中锻造过硬本领，在知重负重中强化使命担当，是成长成才的必由之路。奋进新征程、建功新时代，广大青年既要登高望远、志存高远，也要到基层一线、斗争一线经风雨、见世面、长才干，担苦、担难、担重、担险，矢志为党分忧、为国尽责、为民奉献，用青春的智慧和汗水打拼出一个更加美好的中国。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 11 版）

(责编：孙竞、李依环)