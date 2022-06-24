人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部强调暑期校园防控不得过度防控层层加码

2022年06月24日20:15 | 来源：新华社
小字号

　　记者24日从教育部了解到，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组日前印发通知，就2022年暑期教育系统疫情防控工作作出部署。

　　通知要求，强化重点场所管理和校园环境卫生整治，完善疫情防控应急预案。因地因时因势调整优化校园防控措施，不断推进校园管理方式人性化、科学化，不能“简单化”“一刀切”，不能过度防控、层层加码。要做好毕业生学习、考试、答辩、毕业以及就业服务等工作，周密安排毕业生离校返校，尊重学生离校留校意愿。合理安排中小学和高校暑假时间。各省级教育行政部门要在省级联防联控机制（领导小组、指挥部）统筹下，统一离校返乡政策要求，严格执行返乡政策，建立健全协调对接和应急处置机制，保障学生安全有序返乡。

　　通知同时提出，要及时调整校园公共场所管理措施，做好生活物资供应保障。加强留校师生员工健康管理、安全教育、人文关怀，指导师生做好自我防护和健康监测。实行封闭管理且一段时间内没有出现疫情的高校，要逐步恢复正常教学和生活秩序。要全面统筹疫情防控和教育改革发展，科学制定2022年秋季学期开学与教学工作方案。

(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部