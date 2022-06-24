记者24日从教育部了解到，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组日前印发通知，就2022年暑期教育系统疫情防控工作作出部署。

通知要求，强化重点场所管理和校园环境卫生整治，完善疫情防控应急预案。因地因时因势调整优化校园防控措施，不断推进校园管理方式人性化、科学化，不能“简单化”“一刀切”，不能过度防控、层层加码。要做好毕业生学习、考试、答辩、毕业以及就业服务等工作，周密安排毕业生离校返校，尊重学生离校留校意愿。合理安排中小学和高校暑假时间。各省级教育行政部门要在省级联防联控机制（领导小组、指挥部）统筹下，统一离校返乡政策要求，严格执行返乡政策，建立健全协调对接和应急处置机制，保障学生安全有序返乡。

通知同时提出，要及时调整校园公共场所管理措施，做好生活物资供应保障。加强留校师生员工健康管理、安全教育、人文关怀，指导师生做好自我防护和健康监测。实行封闭管理且一段时间内没有出现疫情的高校，要逐步恢复正常教学和生活秩序。要全面统筹疫情防控和教育改革发展，科学制定2022年秋季学期开学与教学工作方案。

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