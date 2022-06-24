河南机电职业学院党委书记 张震

新版《中华人民共和国职业教育法》规定，实施职业教育应当弘扬社会主义核心价值观，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育。思想政治教育是关于如何做人的工作，关系到培养什么人、怎样培养人以及为谁培养人这个根本问题，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。一些职业院校现阶段仍存在重业务发展轻思政教育，重专业课轻思政课，校企思政育人合力未形成等问题，严重影响了高职人才培养质量。

为更好地解决上述问题，河南机电职业学院自2019年开启了以思政专员为抓手的思想政治教育改革，打造了以思政专员为“纽带”的融合型思政工作团队，不断完善以思政实践教学为主线的思想政治教育教学体系，将思政教育教学与企业生产实践紧密结合，凝聚“三全育人”合力，构建“大思政”工作格局，有效增强了思政育人效果，真正将培养德技并修的高素质技术技能人才目标落到实处。

“队伍融合”促全员育人

学校创设思政专员岗位，选聘优秀思政工作者赴二级学院统筹开展思政教育教学。思政专员由学校党委选拔任命，实行双重管理，行政管理在二级学院，马院负责思政专员的业务管理，对思政专员实行一年一考核、三年一聘任的开放管理制度。截至目前，学校分两批先后聘任了36名思政专员，确保每个二级学院有1名思政专员。将辅导员与思政课教师打通使用，思政课教师承担辅导员工作，辅导员经过培训合格后上思政课。聘请优秀企业家、技术能手、劳动模范、优秀校友等校外专家学者，融入学校思政工作队伍。通过系列措施组建了以思政专员为“纽带”，包含思政课教师、专业课教师、辅导员、企业导师的“融合型”思政工作团队，形成全员育人合力。

“课程融合”促全程育人

将思政课程与专业课程有机融合。学校在企业真实场境中，深入挖掘行业、企业、岗位的思政元素，编写课程思政教案、开发立体化教学资源，将思政元素融入各类课程教学，与思想政治理论课同频共振、同向同行，使学生在真实岗位中践行劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥课程思政的育人作用，实现职业精神和职业技能并育。目前，学校荣获省级课程思政示范课程7门，省级课程思政教学研究中心1个。

将思想政治理论课与实践课紧密结合。学校通过“引进来”，将时事政治、典型人物、热点事件融入课堂教学，邀请优秀企业家、劳动模范、大国工匠走进思政课堂；通过“走出去”，把思政课堂设在企业生产线、企业党建场馆，搬到法庭、戒毒所，走进城市社区，带到最美乡村等，有效将思想政治理论课与实践课紧密结合，丰富教学内容，创新教学方法，让思政课更加贴近社会、贴近学生，更“接地气”，时刻引导学生把小我融入祖国大我，与时代同步伐、与人民共命运。

将思政课教学与日常管理有效契合。学校基于职业院校办学特色和高职生学习特点，不断优化思政课程教学体系，在确保国家规定的思政课学时学分基础上，增设2个学分思政课实践教学，创设心理素质篇、职业规划篇、职业适应篇、职业素养篇、创新创业篇等日常实践课程，形成学生“入学教育-日常教育-企业教育-就业创业”四位一体的育人体系，将思政教育贯穿人才培养全过程。

“校企融合”促全方位育人

学校始终坚持立德树人根本任务，做到“学生走到哪里，思政课讲到哪里，思政工作做到哪里”。学校与企业深度合作，学生大量时间在企业学习生活，为确保思政教育不断线、有衔接，校企共建思政专员驻企工作室，定期召开思政教育校企联席会议，共同制定思政工作计划、统筹思政教育教学。学校依托企业一线育人场景，融入企业思政育人元素，开发“场景式”思政课程和课程思政，开展生产实践育人、企业文化育人、企业管理育人等，形成校企育人合力，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，全面提高学生的综合素质。

(责编：何淼、熊旭)