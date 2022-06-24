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国家开放大学启动英语智慧教学改革

2022年06月24日15:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月24日电 （记者郝孟佳）近日，国家开放大学外语教学部举行“区域教师发展智慧教学论坛暨人工智能赋能英语智慧教学改革”启动研讨会，实验学院、北京、河北、浙江、福建、海南、四川、西安和甘肃分部等9家试点单位，共130多人相聚云端，分享团队教学经验，研讨智慧教改方案。

国家开放大学副校长范贤睿指出，此次研讨活动对推进国家教育数字化战略行动，提升开放教育英语教学水平，加强办学体系内跨区域教师的专业发展，打造高质量教师队伍具有重要意义。

2022年初，教育部实施国家教育数字化战略行动，全力建设国家智慧教育平台，学校党委高度重视、迅速落实，将实施数字化战略行动作为今年三大重点工作之一，研制学校数字化战略行动规划，提出学习资源数字化、教学过程数字化、考试测评数字化、管理服务数字化的“四大数字化”转型任务，实施新平台、新环境、新机制、新评价、新模式、新生态等“六新”工程。5月20日，国家开放大学终身教育平台上线试运行，58.8万个课程学习资源向社会大众免费开放。

范贤睿强调，信息化是开放大学的基础支撑，也是教育教学改革的重要保障。此次教改项目既是多模态教学改革的延续，也是对人工智能赋能智慧教学的新探索。对于教改工作，她提出三点建议：一是围绕“因愿施教”丰富教学手段，二是围绕“创优提质”改革评价方式，三是围绕“提升质量提升形象”举办学生赛事。她希望，教改要落实“以学生为中心”的办学理念，脚踏实地、真抓实干、教研相长，切实提高英语教学能力和科研水平，提高教师数字化素养和信息化教学能力，促进开放教育高质量发展。

9家试点单位领导纷纷表示，教学改革有助于提升学生的语言应用能力、自主学习能力和教师的教学设计能力、科研水平，将全力支持英语智慧教学改革项目，在政策、经费、人力、物力等方面给予支持和保障。在前期教改成果基础上，以更新教学理念和利用智慧教学平台为抓手，通过人工智能赋能外语教学，探索人才培养的高效渠道，加强师资队伍智慧教学素养和科研能力，提升英语教学质量，为学生提供更加个性化、多元化的教学支持。

各教学改革试点负责人在前期教学改革经验基础上，立足各自教学优势和现实需求，针对本次智慧教学的核心理念，构建了各有侧重、各具特色、服务语言教学、促进教师发展的教改实施方案。研讨活动鼓励各试点单位，充分发挥体系办学优势，借助信息化支撑，打造智慧教学全过程，发现问题、解决问题，看数据、抓过程，教学教研并重，教师学生共发展，打造人工智能助推下的教师队伍，为开放教育创优提质奠定坚实基础。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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