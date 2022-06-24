记者何淼

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

湘潭大学创办于1958年，是由毛泽东同志亲自倡办、亲笔题写校名并亲切嘱托一定要办好的大学。2022年2月，学校入选国家“双一流”建设高校，学科覆盖文学、历史学、哲学、理学、工学、经济学、管理学、法学、艺术学等9大门类。建校以来，累计培养近31万毕业生，其中包括中国科学院院士2名，中国工程院院士1名以及欧洲科学院院士、美国物理学会会士等。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化？招生专业有无增减？招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

湘潭大学：学校2022年共有76个专业（83个专业类别）进行招生，招生政策主要有3个方面的变化。第一是招生计划增加1500人左右，2022年计划招生7500人左右。增加的1500个计划，主要投放湖南省内计划，这是学校落实省委、省政府决策部署，主动服务湖南“三高四新”战略定位的新举措；其他省份的招生计划保持稳定。第二是部分大类招生改为按专业招生。除数学类（含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学3个专业）按大类招生外，其它均按专业进行招生，其中2021年按大类招生的法学类、能源动力类均改为按专业招生。第三是新增3个专业和1个实验班招生。2022年新增“智能制造工程”“应急管理”“马克思主义理论”3个专业招生和“化学工程与工艺韶峰班”1个实验班招生。新增招生专业都是依托学校综合性大学优势和学科优势，注重学科交叉融合。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

湘潭大学：学校的优势特色专业，从以下4个方面介绍。

第一是以数学学科入选国家世界一流建设学科为代表的基础学科实力强劲。

第二是以计算机、人工智能、新材料、新能源、智能制造等为代表工科专业实力不俗。

第三是以法学、马克思主义理论为代表人文社科类专业底蕴深厚。

第四是拔尖创新人才培养成效显著。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

湘潭大学：学校录取原则一是学校承诺进档不退档。对于平行志愿投档至学校的普通类考生，符合学校本科招生章程录取条件且专业服从调剂，学校承诺不退档。

二是学校不设专业级差，按“分数优先、遵循志愿”的原则。按投档成绩从高到低排序确定录取专业。投档成绩相同情况下，非高考综合改革省份，依次按语文、数学、英语、综合成绩较高者优先录取；高考综合改革省市，按各省（自治区、直辖市）确定的同分排序规则进行专业录取。

三是学校提档时承认各省（自治区、直辖市）招生主管部门确认的全国性高考政策性加分，但分值累计不得超过20分。

四是高考外语科目为小语种的考生报考非外语类专业，进校后可以安排以英语、日语、法语、德语、西班牙语为公共外语教学。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

湘潭大学：很多家长、考生都担心转专业很难，其实并非如此。学校转专业的政策是“转出无限制，转入要考核”，也就是考生提出申请，通过转入专业考核即可转入心仪专业，但艺术类专业不能转入普通类专业（艺术学院内可以转）、中外合作办学学生不能转专业。

同时，学校充分发挥综合性高校学科融合的优势，支持学生跨学院、跨专业选课学习。

湘潭大学历年来高度重视对优秀学生的奖励和家庭经济困难学生的资助。奖学金方面，学校设有国家奖学金、国家励志奖学金，以及校级综合奖学金、励志奖学金、基础学科专业奖学金（学费全免、半免2种，2021年共有500人获此奖励）、创新奖学金、学科竞赛奖学金、文艺体育竞赛奖学金等众多奖学金类别。

助学金方面，学校每年为家庭经济困难的学生入学开辟“绿色通道”，并且通过“助、贷、勤、减、补、缓、捐”等多项措施。与此同时，学校始终坚持积极发动社会和校友资源，奖助学金仍在大幅增加。湘潭大学向社会郑重承诺，绝不让一个学生因经济困难而辍学！

(责编：何淼、熊旭)