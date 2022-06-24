记者何淼

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

大连理工大学成立于1949年4月，是中国共产党在新中国成立前夕，面向新中国工业体系建设所创办的第一所新型正规大学。学校是教育部直属全国重点大学，是世界一流大学A类建设高校，2022年再次入选世界一流大学建设名单。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨，秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”的精神，学校品牌和实力不断积淀发扬。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

大连理工大学：学校今年进一步增加创新班、基础科学拔尖计划班等特殊培养政策专业招生计划，新增“计算机科学与技术（国家基础学科拔尖学生培养计划基地班）”和“土木类（智慧基础设施与土木类创新班）”两个专业方向，均实行导师制、小班化、个性化、国际化为特色的人才培养模式，其中“计算机科学与技术（国家基础学科拔尖学生培养计划基地班）”学生符合条件要求全员保研；“土木类（智慧基础设施与土木类创新班）”保研比例不低于50%。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色学科和专业。

大连理工大学：学校在学科方面已形成以理工为主，理、工、经、管、文、法、哲、艺术等协调发展的多学科育人体系。力学、机械工程、化学工程与技术入选国家第二轮“双一流”建设学科名单，有20个一级学科入选辽宁省一流学科建设项目，优势学科资源丰富、研究实力雄厚。

学校设有81个本科招生专业，其中国家级特色专业23个，“双万计划”国家级一流本科专业建设点40个，省级一流本科专业建设点26个，通过全国工程教育认证（评估）专业26个。学校有4个 “强基计划”专业，开设有3个理科基础科学班、5个创新班，保研率为50%-100%。设有5个国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，保研率为100%。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

大连理工大学：学校录取政策与去年相比没有太大变化，平行志愿与非平行志愿政策有所不同。

学校针对平行志愿省份考生承诺“服从专业调剂进档不退”。这一承诺从根本上解决了考生报考大连理工大学的后顾之忧，一定程度上避免了平行志愿给考生带来的风险。理论上讲，重点线以上的各分数段考生，只要向往大连理工大学都可以尝试报考，只要服从专业调剂，进档后基本不会出现被退档的风险。为提高自身的录取几率，建议考生填报服从专业调剂，增加被录取的可能性。

在填报志愿时，学校一直提倡“本科选学校，硕士选专业，博士选导师”的原则。在本科学校的选择上，理性选择一所层次较好的大学对未来升学、就业、出国等方面都十分重要，包括大连理工大学这样的“985工程”“双一流”高校的本科毕业生在硕士和博士研究生的录取、国内外知名企业和高校科研院所求职、境外名校深造等方面会有很大的优势。可以说本科学历作为高等教育学历出身，既决定了学生职业发展的起点高度，也会影响其职场晋升的速度。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖学金政策。

大连理工大学：学校在转专业方面充分尊重和鼓励学生个性化发展，每个学生均可以申请转专业，按照“转出无门槛，转入有要求”的原则执行。学生转专业一般在第一学年末提出申请，按照转入专业的考核要求通过综合考评后，即可实现转专业学习。盘锦校区学习成绩位于大类或专业前3%的学业优秀类学生，可以申请跨校区转专业，目前累计已有250余名学生转入到大连校区学习。

学校以学生需求为导向，建立了完善的促进学生综合素质提升和健康个性发展的激励机制以及确保家庭经济困难学生顺利完成学业的保障体系。将物质资助与精神激励有机结合，实施差别化的帮扶和激励措施，突出精准资助；同时，开展家庭经济困难学生出境交流、实习实践等形式多样的专项资助项目，推进资助工作由基础保障型向发展促进型转变。

学校鼓励学生全面发展，设有类型丰富的奖励项目，对优秀学生进行表彰和奖励。学校的奖学金分为三类，分别由国家、学校和社会设立。各类奖学金的奖励标准400-40000元/（人·年），每年有近30%的学生获得奖学金，人均奖励金额超过2800元，单人最高获奖金额可达43000元。

学校设有学校奖学金，对学习成绩、科技创新、精神文明、文体活动、社会工作、社会实践等方面表现突出的学生给予单项奖励。 中央政府设有国家奖学金和国家励志奖学金，社会爱心企事业单位、团体和个人出资设立有类型丰富的专项奖学金，对德、智、体、美、劳等方面综合表现突出的学生进行奖励。特别优秀的学生可参评屈伯川奖学金或上银菁英学生奖学金等高额奖学金，申请学校最高荣誉称号——优秀学生标兵，并优先获得赴境外短期研习的资助机会。

学校建立了完善的资助服务保障体系，对全校家庭经济困难学生实现全覆盖资助。学校坚信：心有多大，世界就有多大；梦想有多远，路就有多宽广！

(责编：何淼、熊旭)