记者何淼

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

1946年创立的北方工业大学是一所以工为主、文理兼融，具有学士、硕士、博士培养层次和高水平运动队招收资格的多科性高等学府，具有硕士研究生免试推荐资格，是教育部“卓越工程师培养项目”院校。

学校工程学科进入ESI全球排名前1%。现有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目，17个硕士学位一级学科，10个硕士专业学位类别。在教育部第四轮学科评估中，学校有12个学科上榜。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化？招生专业有无增减？招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

北方工业大学：学校2022年招生计划2531人，在京招生计划1413人，详细计划正在制定过程中，请大家以教育部备案计划为准。学校今年新增智慧交通专业，智慧交通专业依托学校的服务国家特殊需求博士人才培养项目——“特大城市道路交通智能控制系统理论与技术”，具备完善的本-硕-博一体化培养模式。此外，学校4个实验班继续招生，实验班依托学校最强的4个本科专业，每个实验班计划招生30人左右。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

北方工业大学：为考生们推荐3个工科专业，第一个是计算机科学与技术专业，从近几年看，无论京内京外均属最热门专业。学校计算机专业具备较强实力，依据教育部学科评估情况，本科专业大约位于全国排名前7%的位置。

第二个是电气工程及其自动化专业，学校该专业在市属高校中具备极强的专业实力，毕业生就业质量高，近两年选择就业的北京籍毕业生中50%左右选择去国网北京电力。

第三个是微电子科学与工程专业，微电子专业是研究大规模集成电路和超大规模集成电路的，就是所谓的芯片。毕业生流向是芯片相关企业包括一批新企业以及一些大企业新成立的芯片部门，据了解毕业生近几年薪酬逐年增长。学校微电子专业的方向是芯片设计和测试，还有与北京理工大学合作的双培专业，两个专业方向是芯片制造、电子封装，学校相关专业基本上覆盖了所有的微电子工业流程：设计、制造、封装、测试。有志于在这种高端技术领域奋斗的考生可以关注此专业，薪资上限极高。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？. 考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

北方工业大学：学校按分数优先原则录取，没有专业级差。进档考生服从调剂不退档。对于学生的身体健康要求，完全依照教育部颁布的体检标准。考生总分相同将依次比较语文、数学、外语成绩，录取单科成绩高者。学校北京市外培计划要求考生的英语单科成绩不低于110分，英语专业和中外合作办学专业有要求考生的英语单科成绩不低于100分。

对于京外地区的考生，建议多参考往年的录取排名。对于北京地区的考生，学校今年在京招生的选科专业组设置没有变化，考生报考时可以正常参考2020年、2021年的分数及排名。学校去年普通类的6个选考专业组最低分分布在510-525分之间，学校的4个实验班去年最低录取分563分，计算机、大数据、数字媒体、人工智能等热门专业的分数在540分左右，供大家参考。

学校的中外合作办学专业，必选物理，单独一组。去年在京录取分数为478分，对于分数略低的考生是个很好的机会，合作办学专业可以获得中英两校证书，国内的证书和普通专业是完全一样的。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策，奖助政策。

北方工业大学：学校实施灵活转专业政策，除了国家政策要求如艺术类专业不能转入普通专业、中外合作办学专业不能转入普通专业，其它专业只要符合选科要求，都是可以互转的。学生申请专业转换批准率近三年超过87%，所以考生报考北方工大可以放心填选服从调剂。

学校认真贯彻、全面落实国家各项资助政策，建立起了“奖、贷、勤、助、补、减”的完善助学体系。学校逐年加大资助资金投入，2021年学校对家庭经济困难学生资助总金额达1561万元，生均12400元，生均资助金额在北京市属高校中名列前茅，解决了家庭经济困难学生的基本学习和生活所需费用。

学校的资助体系主要包括：国家励志奖学金、国家助学金、学校助学金、国家助学贷款、励志奖学金、勤工助学、副食补贴、各类补助、学费减免、社会资助、绿色通道等等。

(责编：何淼、熊旭)