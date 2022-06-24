记者李依环、郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

哈尔滨工业大学始建于1920年，建校122年来，学校坚持与国家重大战略同频共振，形成了“立足航天、服务国防、长于工程”的优势特色，参与了探月工程等14个国家重大科技专项，“十三五”期间牵头获22项国家科学技术奖，曾获“中国载人航天工程突出贡献集体奖”等多个奖项。

人民网：2022年学校的招录政策有哪些新变化、新亮点？招生专业有无增减？

哈工大：想特别介绍给各位同学和家长的是，今年哈工大深圳国际设计学院和中俄联合校园正式招生，且都在校本部代码下招生。

哈工大深圳国际设计学院是学校建立的首个中外合作办学机构，哈工大同瑞士苏黎世艺术大学合作办学，办学地点在深圳，招生专业包含工业设计和数字媒体艺术，数字媒体艺术招收艺术类考生。

中俄联合校园是哈工大与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作办学，办学地点在哈尔滨，招生专业包含数学与应用数学、应用物理学、化学。

除深圳国际设计学院和中俄联合校园新增招生之外，2022年哈尔滨工业大学计划新增艺术类招生。其中校本部建筑学院的环境设计、数字媒体艺术专业，以及深圳国际设计学院的数字媒体艺术专业预计在艺术类批次招生。考生需参加生源地省级招生考试机构组织的艺术类统考。

此外，我校的医学与健康学院生物医学科学、智能医学工程等专业今年新增招生。

人民网：请您向考生介绍一下学校的拔尖创新人才培养体系。

哈工大：哈工大拔尖创新人才的培养，主要依托于学校的英才学院。英才学院采用本硕博贯通的培养模式，在英才学院的架构下包含特色班、强基模块还有未来技术学院。

强基模块主要面致力于培养数理基础雄厚的科学家和学术带头人，培养对象为强基计划录取学生和珠峰计划入选学生，过程中注重学生数理基础，采用主辅修的模式进行培养。

未来技术学院瞄准未来，着力培养引领未来发展的技术创新领军人才。未来技术学院主要聚焦在人工智能、智能制造、生命健康三大交叉平台，学生入学时不分具体专业，大一大二主要夯实基础，大三根据自己的喜好选修不同的专业课程，修够哪个方向的学分就哪个方向的毕业证书。

人民网：学校的录取原则是怎样的？在考生报考方面您有哪些建议？

哈工大：按投档成绩确定最低录取分数线，并按投档成绩为考生安排专业，采用分数优先原则，专业之间无级差。平行志愿投档录取对专业服从调剂的考生不退档，所报专业已满且不服从专业调剂的考生将予以退档。

在投档成绩相同的情况下，优先录取相关科目分数高者，理工类考生依次比较数学、理综、语文、外语，文史类考生依次比较语文、文综、数学、外语，综合改革省份考生依次比较数学、语文、外语。

人民网：请介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

哈工大：很多学生在报考时可能对专业方向还不是特别了解。因此，哈尔滨工业大学用大类集群的方式进行招生，同学在入学之后通过一年的学习，再去选择不同的大类方向，然后再通过一年的学习，选择具体的专业方向。

我们的专业是通过一步一步地学习，对自己的兴趣一步一步地了解，到大二、大三一步一步地完成自己最后专业方向的选择。在这个过程中，如果同学们有对自己专业不满意的地方，所有一批次录取的学生100%可以申请调整专业。

此外，学校设有各类奖、助学金80余项，每年资助金额4000余万元，每年覆盖近2万人次，坚决不让每一个学生因家庭经济困难而辍学。

(责编：李依环、熊旭)