记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学，是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校，首批“双一流”建设高校。武汉大学的历史可以追溯到1893年的自强学堂，1928年定名为国立武汉大学。2000年，老武汉大学、武汉测绘科技大学、武汉水利电力大学、湖北医科大学合并，组建成了如今的武汉大学。作为一所综合性的大学，武汉大学学科门类齐全。在普通高等学校本科专业中，武汉大学拥有除了军事学以外的全部12个学科门类。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？招生专业有无增减？

武汉大学：一是继续实施大类招生、大类培养，全校133个本科专业按照63个专业大类面向全国招生。今年，学校新增大数据管理与应用，智能制造工程，储能科学与工程，智能建造，中国共产党历史，政治学、经济学与哲学（弘毅学堂PPE试验班)等了6个专业。大数据管理与应用专业针对大数据产业迅速增长的趋势，培养为IT企业、大型工商企业提供大数据支持的专业人员。智能制造工程专业面向国家制造强国战略需求，填补智能制造领域新型人才需求。储能科学与工程专业紧跟我国能源安全新战略，推送储能产业高质量发展，解决新能源领域瓶颈问题。智能建造专业为建筑业、高新技术业完成复杂建筑工程提供有力人才。中国共产党历史专业满足新时代社会发展趋势，培养党政管理、科研、教学、编辑出版、企事业党建等方面党史党建专业人才。政治学、经济学与哲学（弘毅学堂PPE试验班)服务于国家宏观战略，培养精通“政治学、经济学与哲学”的跨学科人才。

二是进校二次选拔进入优质专业机会多。弘毅学堂7大试验班（人文科学试验班、理科试验班、工科试验班、数理经济与数理金融试验班、PPE试验班、PLE试验班、数字经济试验班）面向全校新生进行二次选拔。此外，还有国际法试验班、涉外法律人才双学位试验班面向所在学院新生进行二次选拔。

三是新增国家特色化示范性软件学院，进校二次选拔。（软件工程方向，空间信息与数字技术方向）。

四是继续对竞赛获奖学生实施优惠政策。获得五大学科竞赛省级赛区一等奖的新生，进校后可优先进入弘毅学堂理科试验班和工科试验班，2021年有106名新生因此受益。

五是开设大学先修课。

在保持分省招生计划稳定的基础上，学校优化了招生计划结构，增加口腔医学、弘毅学堂试验班、计算机类、法学、经济学类、新闻传播学类等热门专业招生计划数，增加400个，总数达2833个。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

武汉大学：在教育部第四轮学科评估中，武汉大学有19个学科评委A类学科。此外，有11个学科进入第二轮“双一流”建设学科，11个教育部基础学科拔尖学生培养计划基地。学校还有8个专业参与教育部“强基计划”试点。

从历史上看，武汉大学有非常雄厚的人文及社会科学实力。2021年，学校新当选的2位中国科学院院士，分别来自化学和生物专业。学校11个基础学科拔尖学生培养计划基地中，除了文史哲经济学外，还有数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、地球物理学、计算机等专业。

另外，学校工科也有着特色鲜明、优势突出的行业背景，比如测绘、遥感、电气、水利等等。今年由武汉大学牵头，以在校学生自主研发的“启明星”卫星，2月份在我国文昌卫星发射中心成功发射。此外，学校两个临床医学院也积极牵头各项建设，比如质子重离子实验室，还有与化学院、药学院联合的交叉研究院等等。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

武汉大学：录取时，学校对于平行志愿投档的批次，服从专业调剂且高考体检合格的考生均进档不退档。对于一些对身体健康有要求的专业，考生和家长可以参考《普通高等学校招生体检工作指导意见》和《武汉大学对普通高考考生身体健康状况的补充规定》。

考生填报志愿时，对于新高考省份的考生，选考科目要符合学校专业选考科目要求，再就是以院校+专业组投档的省份的考生，因为各普通类专业都在本科批次投档，所以对于不同的计划类别的所在专业组要认真看请。建议考生一是保证志愿的梯度；二是尽量填满志愿，特别是对于新高考省份的考生，因为合并了本科批次，省招办是一次投档，不再补档；三是建议考生服从专业调剂；四是建议大家与武汉大学派往各地的招生宣传老师联系，招生宣传老师会更加精确的为志愿填报、专业选择给出指导。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

武汉大学：学校实行“转出无门槛、转入有要求”的转专业政策。学生除了可以在本专业大类中选择专业外，在大一下学期、大二下学期各有一次转专业的机会。2022年，有580名学生顺利转入心仪专业，成功率62%。

为全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新能力和实践能力，武汉大学在本科生中设立了40余项奖学金，受奖面占学生总数30%以上。

学校也承诺不让一名考生因经济原因失学，学校有完善的奖助学金体系。在报到时，学校对家庭经济困难学生开设“绿色通道”缓缴学费；学校还设立40多项助学金，以及国家助学贷款、国家级奖学金、学费补偿、贷款代偿、学费减免等政策，同时还开设了2700多个勤工助学岗位。

(责编：郝孟佳、熊旭)