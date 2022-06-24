记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

华东理工大学地处人文荟萃、海纳百川的国际大都市──上海，原名华东化工学院。学校于1952年建校，是教育部直属的全国重点大学，1993年更名为华东理工大学，入选国家“211工程”重点建设高校，获批“985工程优势学科创新平台”建设高水平大学，入选国家“双一流”建设高校，建有研究生院，已发展成为特色鲜明、多学科协调发展的研究型全国重点大学。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

华东理工大学：2022年，学校招生总计划为4180名，在全国各省份均有招生计划。招生类别包括本科一批（部分省市称为普通批、普通类）、艺术类、国家专项计划、高校专项计划、高水平运动队、保送生、上海市综合评价录取改革试点、内地新疆高中班、内地西藏班、民族班、国家民委专项、华侨港澳台学生等。

学校2022年继续推行大类招生，在2021年基础上进一步优化组合。在一本批次（本科普通批次，普通类，常规批等）有53个专业按照18个专业类招生，其余专业按专业进行招生。艺术类4个专业按“设计学类”大类招生。在其他批次或特殊类型批次录取时，按照专业进行招生。

2022年，学校新增“储能科学与工程”招生专业。该专业是面向国家能源革命和新能源产业快速发展的重大需求，涉及多学科交叉融合的新兴专业。坚持“厚基础、强实践、重创新”的宗旨，整合全校的教学和科研的优势资源，进行多学科多领域交叉融合，培养具有化学储能为特色的储能相关领域技术研发和生产管理能力的高层次人才，弥补我国储能领域“高精尖缺”人才培养不足，为我国储能行业和能源事业的发展提供必要的人才支撑。

高分子材料与工程专业新增“集成电路材料方向”。为适应集成电路、微电子、半导体照明、微电子装备制造等国家战略性新兴产业发展需要，学校集全校优势资源设立了“高分子材料与工程(集成电路材料方向)”，旨在培养能在集成电路材料及相关领域，特别是封装材料、工艺材料以及测试分析材料等领域，从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发的高级工程技术人才。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势学科和特色专业。

华东理工大学：学校学科设置涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育等11个学科门类。拥有化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个“双一流”建设学科和8个国家重点学科、10个上海市重点学科、7个上海高校一流学科。化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、药理学和毒理学、农业科学、计算机科学、环境科学与生态学等8个学科进入ESI全球前1%，化学学科进入全球前1‰。

国家一流本科专业建设点41个，分别是化学工程与工艺、资源循环科学与工程、轻化工程、油气储运工程、生物工程、生物技术、生物科学、食品科学与工程、应用化学、化学、制药工程、药学、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、环境工程、能源与动力工程、过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、自动化、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、应用物理学、国际经济与贸易、金融学、信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、社会学、社会工作、行政管理、公共事业管理、工业设计、数字媒体艺术、英语。

国家特色专业12个，分别是化学工程与工艺、过程装备与控制工程、应用化学、制药工程、生物工程、高分子材料与工程、环境工程、自动化、信息管理与信息系统、社会工作、资源循环科学与工程、新能源材料与器件。

人民网：请您介绍一下学校的录取原则。哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

华东理工大学：学校录取原则为“分数优先，遵循志愿”，即对投档考生，按照从高分到低分择优录取，考生各专业志愿之间不设专业级差分，优先满足高分考生的专业志愿，这也有利于考生可根据自己的兴趣爱好、特长以及考分来选择专业。

学校参照由教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定，制定学校各专业（类）的体检限制要求。学校对考生的视力（近视程度）没有特别要求，部分专业对考生的辨色力和嗅觉有要求，特别是“色弱”“色盲”“嗅觉迟钝”。另外，学校外国语言文学类专业对“口吃、听力障碍”的考生有限制。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

华东理工大学：“双向选择”转专业政策是华东理工大学推进素质教育、鼓励个性发展、强化质量意识、改革培养模式的一个重要举措，使优秀学生和确有专长的学生能够脱颖而出。本科一、二年级的学生在学校规定的时间内（一般在每学年第二学期），可根据自己的意愿提出转专业的申请，学校将根据学生的学业成绩和个人特长，按照一定的筛选规则和程序，批准部分学生转入其他专业学习。转专业比例可达15%。

华东理工大学建成了以政府奖助学金、学校奖助学金和社会奖助学金为支撑的多层级、多类别的激励体系，学校每年发放各类奖助学金2000余万元，成为激励学生成长成才的强有力“催化剂”。

(责编：郝孟佳、熊旭)