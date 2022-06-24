记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学，直属教育部管理，由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建。学校始建于1956年，前身为北京中医学院，是国务院批准最早创办的高等中医药院校。北京中医药大学1996年入选国家“211工程”重点建设大学，2011年入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校。2017年，中医学、中西医结合、中药学3个学科入选国家“双一流”建设学科名单。在长期的办学实践中，学校始终彰显特色、强化优势，已经成为在国内外享有盛誉的集教育、科研、医疗、中医药文化传播于一体的著名中医药高等学府，在建设世界一流中医药大学的路途上大步前进。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

北京中医药大学：今年，中西医临床医学专业（华佗班）招生计划增加至40个。为加快中医药教育创新发展，适应世界医学发展的新要求，学校于2020年正式招收中西医临床医学专业（华佗班），本博连读。该专业创新中西医临床医学人才培养模式，汇通中医与西医，优势互补，设置交叉学科，促进中医思维与现代医学技术相融合，实现高层次临床创新。培养模式采用多院校联合培养，通过模块化设计与阶段性教育评价，结合全程双导师，将中西医理论与临床实践相结合，旨在培养一批少而精、高层次、高水平，具有中西医整体临床思维，面对临床问题以临床效果为核心，能适时综合运用各种诊疗手段，具有综合诊疗能力和创新思维的中西医临床医学领军人才。

中药学（时珍国药班）开启招生，该项目以教育部第三批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地-中药学拔尖学生培养基地为培养平台，秉承“人心向学、传承创新”的办学理念，实施“三制（书院制、导师制、学分制）”、“三化（个性化、小班化、国际化）”育人模式，“4+4”本博贯通式培养，弹性学制模式，旨在培养一批具有家国情怀，热爱中医药事业，具有批判性思维能力、多元文化理解和全球化视野的创新型中药学拔尖学生。

中医学（卓越5+3一体化）继续实施专业方向合并招生，该专业是学校本硕连读培养专业，以研究生及住院医师双重培养目标为指引，实现五年医学院校本科教育与三年中医住院医师规范化培训有机结合。该专业之前含卓越中医班、卓越中医京华班、卓越中西医班、卓越针推班、卓越中医骨伤班等不同专业方向，学生在专业填报志愿时常常有几点困扰：为对自己后续学习方向还不明确，不知道选报哪个专业更合适；对每个专业的区别不甚清晰，报考存在困惑；每个专业方向分到各省后招生计划较少，不敢报考等等。这个问题将随着5+3一体化实施大类招生而迎刃而解。中医学（卓越5+3一体化），采取宽口径入学，让学生在对专业认知清晰的基础上拥有了更多选择的机会，填报志愿更有把握性。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业

北京中医药大学：学校现有6个国家级一流本科专业建设点，10门国家级一流本科课程，3个国家级教学团队，1个基础学科拔尖学生培养计划2.0基地等。学校名师云集，鸿儒辉映，现有“中国工程院院士”2人，“国医大师”6人，教职工6032人，由国内外著名专家学者和中青年教授为主组成的师资队伍，将“以文化人”理念贯穿于育人工作的始终，使万余学生时刻可以感受到深厚师资带给他们的学识素养。北京中医药大学目前设置有医学、管理学、法学、工学、文学等5大领域的16个本科专业。

人民网：毕业生就业及深造情况如何？

北京中医药大学：近年来，推动中医药事业繁荣兴盛的“国字头”利好政策频出，充分表明国家扶持中医药发展的决心和信心，也预示着中医药在未来经济社会中的贡献度将继续大幅提升，中医药人才也将有一个更广阔的发展空间。

北京中医药大学毕业生就业去向和单位以机关和事业单位为主，2021年共有55.06%的毕业生在机关和事业单位就业，31.40%的毕业生在企业就业。具体分为几大方面，一个是临床，包含了各级各类医疗机构，中医医院、西医医院、社区医院和预防保健机构等；二是从事中医药相关的科学研究和教学工作，包含高校任教、出版社、研究院等；三是到医药卫生相关的事业单位和企业工作。

中医药是古老的，更是年轻的，充满了蓬勃生命力的。中医是大医国学，肩负着中华文明传承复兴的使命，大医国学之崛起，更需要吾辈之使命担当。欢迎更多有志于从事中医药行业的年轻学子，加入中医药领域学习深造。欢迎报考北京中医药大学，北中医，未来有你。

(责编：郝孟佳、熊旭)