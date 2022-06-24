强 翀

俄罗斯国立图书馆。

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博尔赫斯曾在《关于天赐的诗》中写下了这样的诗句：“如果有天堂，那应是图书馆的模样。”是啊，对万千读者来说，无数的憧憬与美好都发生在图书馆里。2020年5月，我与俄罗斯国立图书馆第一次相遇，不知不觉转眼已过去了两年。

坐落于莫斯科市中心的俄罗斯国立图书馆，前身是始建于1862年的莫斯科鲁缅采夫博物院图书馆，1925年更名为“苏联国立列宁图书馆”。1992年，俄罗斯国立图书馆在苏联国立列宁图书馆的基础上建立，馆名沿用至今，但对于不少老读者来说，仍旧习惯将这里称之为“列宁图书馆”。

这里是欧洲最大的图书馆，藏书总量仅次于美国国会图书馆，居世界第二位。馆内共收藏着近4300万册图书、手稿、期刊、报纸，等等，包括300多种语言文字的书籍和文献。在这里，你几乎能找到任何想要寻找的书籍，无论是大文豪的真迹，还是带有精美插图的文献资料，抑或是东西方的珍贵古籍。

步入图书馆，首先映入眼帘的是俄式经典大阶梯，入口上方矗立着图书馆创始人尼古拉·鲁缅采夫伯爵的半身像。沿着主走廊向前，便是最负盛名的三号阅览室，这是欧洲最大的阅读室，面积超过12万平方米，其设计类似欧洲加冕大厅，天花板高达10米。

沉重的木门、复古的欧式桌椅、极具标志性的绿色台灯……家喻户晓的苏联电影《莫斯科不相信眼泪》也曾在这里取景。沿三号阅览室走到尽头，便能看到列宁的坐式雕塑，他似乎正与我们一同安静阅读。

列宁曾言：“书籍是巨大的力量”。他一生都与书本相伴，从年少求知到投身革命，不管是流放途中，还是侨居异乡；无论路途颠簸，亦是步履匆匆，他总是手捧书籍，从书本中汲取力量。图书馆仿佛是他的第二个“家”，每到一个城市，他就会先去当地图书馆，借助馆内图书进行研究与写作。

俄罗斯国立图书馆里有各种各样的读者。有衣着朴素的奶奶手握放大镜研读手稿；有满脸胡须的爷爷在认真进行着学术研究；有表情严肃的女士正在阅读经典文学；有看上去十几岁的年轻学生正埋头苦学……他们无不沉浸于书中，似乎进入了一个纯净无比的世界，带着对知识的渴求，在书中驰骋万里，心无旁骛。

坐在阅览室，当阳光洒落在地板和书籍上，手捧一本俄罗斯经典文学细细品读，好不惬意。每当翻开一本喜爱的书，探索、期待、惊喜的心情便常常伴随着我。

在这里，我常常与托翁相遇。拿起《复活》，俄罗斯的广袤原野与一个个农庄跃然纸上，土地在春天解冻、冰柱融化成滴滴水珠，一切都历历在目，我仿佛被带入到男主人公聂赫留朵夫的生命轨迹之中。翻开《战争与和平》，我又似乎化身成小说中的主人公，在纷扰的世界中彷徨迷茫，感受战争下人性的壮丽与颓敝。读到《安娜·卡列尼娜》，我的面前仿佛出现了安娜的身影，她在那风雨飘摇、局势动荡的年代矛盾着、反抗着，却最终走向了绝望……

回过神，我向图书馆窗外望去，陀思妥耶夫斯基的雕像矗立于正门广场中间。他手扶膝盖、低头沉思，也将这样的思考留给了千千万万读者。托尔斯泰、普希金、果戈里、屠格涅夫、高尔基、纳博科夫、阿赫玛托娃……当我想起这些名字，总觉得震撼而幸运。他们的作品在世界文学宝库里闪耀，我何其有幸，能通过跨越时空的文字，与他们共享欢乐和忧愁，共尝生活的百般滋味。我享受着徜徉于书海、氤氲于书香之中的时光，贪婪地吮吸着文化的养分。

书香将俄罗斯国立图书馆与市中心的繁华喧嚣相隔，人们在这里品味人类社会进步发展的壮丽历程，感受时代风云变幻的沧桑脉动。这里书海浩瀚，墨香长存指间。

（作者系俄罗斯莫斯科大学中国留学生）

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