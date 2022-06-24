原标题：@高考考生和家长，谨防“高价志愿填报指导”陷阱

近期，各地将陆续发布2022年高考成绩，并启动开展高考志愿填报工作。教育部6月23日发布预警，提醒广大考生和家长谨防“高价志愿填报指导”陷阱。

教育部提示，社会上有机构或个人向考生和家长开展高价志愿填报咨询指导活动，存在政策解读不精准、信息提供不准确、费用收取不规范甚至诈骗等问题。近年来一些虚假诈骗案例形式特点大致如下：

虚假宣传拥有所谓“内部信息”。某网站自称掌握内部大数据，能够“精准定位院校”等等。事实上，每年高考填报志愿前，各省级招生考试机构都会发布当年高考成绩统计情况和近年来各高校录取分数情况，并不存在市面上的咨询机构或个人声称的“内部信息”。

假冒所谓志愿填报专家身份。某咨询机构打出广告，称团队的专家“获得高考志愿规划师认证”“来自著名高校”等。事实上，有关部门从未发放过“高考志愿规划师”这类职业资格证书。该机构一些所谓“志愿规划师”都是临时招募的社会人员，按照总部提供的“台词”给考生和家长辅导。家长购买这些机构的服务不仅花了冤枉钱，而且可能报错志愿。

咨询服务质量难以保障。有的机构声称“百分百保上”“一分不浪费”，但实际上为提高所谓的志愿填报成功率，鼓动考生填报较低分数即可录取的高校或专业，损害考生的正当权益。

假借咨询服务名义进行诈骗。有的“志愿填报辅导”APP和网站假借为考生“一对一”服务的名义，收取高额费用后，溜之大吉；有的伪造录取通知书，要求考生提前交学费；还有的机构要求考生填写许多不必要的个人信息，或者发送带有木马的链接，造成个人隐私信息外泄。

教育部要求，各地各校要积极为考生提供志愿填报咨询等公共服务，深入实施“2022高考护航行动”。教育部已协调相关互联网平台对各省级教育招生考试机构和属地高校注册的官方网站、微博、微信公众号、百家号等在互联网上进行统一权威标识，以便于广大考生和家长识别，获取正规的招生政策和服务信息。此外，6月22日至28日，教育部“阳光高考”信息平台举办“2022年高考网上咨询周”活动，各高校将通过文字问答、视频直播两种方式为广大考生提供免费的志愿填报咨询服务。（记者 胡浩）

(责编：郝孟佳、李依环)