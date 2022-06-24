胡浩

原标题：新华时评：安全教育要抓实抓细

新华社北京6月23日电 题：安全教育要抓实抓细

新华社记者胡浩

不久前，北京几名儿童在永定河畔戏水时被水流冲走，多位热心群众下水救人。落水儿童虽然全部获救，一位施救者却不幸遇难。这一令人痛惜的事情，再次为全社会敲响安全教育警钟。

据国家卫健委和公安部不完全统计，我国每年有5.7万人死于溺水，少年儿童溺水死亡人数占总数的56%，平均每天有88个孩子因溺水死亡。不仅仅是溺水，交通事故、触电、火灾、拥挤踩踏……各类安全事故，刺痛家庭、学校乃至整个社会的心。

痛定思痛，每一起事故背后都有一系列被忽视的安全隐患。孩子们缺乏必要的安全意识和应对能力，家长们疏于引导和监护，社会公共管理不够周到和细致，都可能成为安全防护中的漏洞。

安全教育要抓实抓细。减少安全事故，防范类似悲剧上演，是全社会共同的责任，更是学校、家长不可推卸的义务。

早在1996年，我国就将每年3月最后一周的星期一，定为全国中小学生安全教育日，各地公安、消防、安监等部门进学校、进课堂，教学生们应对身边的安全风险。教育部也将安全教育内容纳入地理、体育与健康、道德与法治等国家课程中，增强学生自我保护意识，提升自我保护能力。

安全教育，应常规化、多样化、系统化，完全浸润到学生的日常生活中；安全教育，更要落实在行动上。安全教育，是需要携手同心的持续行动，学校加强课程设置、专题教育和应急疏散演练，提高安全教育的针对性和有效性，家长及其他监护人切实履行监护之责，时时言传身教，社会各部门积极承担起各自责任，构建全方位的预防应急机制，全力守护好孩子们的安全。

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