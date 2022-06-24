原标题：首届本科生毕业，走近职业本科教育

新华社北京6月23日电 题：首届本科生毕业，走近职业本科教育

新华社记者徐壮、陈席元

与普通本科毕业生同样的文凭和学士服、同样的拨穗仪式……这个6月，南京工业职业技术大学2022届的903名“专升本”毕业生拿到了自己的学士学位证书，成为我国职业教育的首届本科毕业生。

2022年6月10日，南京工业职业技术大学举行首届本科生毕业典礼。（南京工业职业技术大学供图）

2019年起，教育部批准22所学校开展本科层次职业教育试点。据了解，上海中侨职业技术大学、西安汽车职业大学等试点学校近日也迎来了首届本科毕业生。这对于职业教育意味着什么？新华社记者采访了有关部门和专家。

补上纵向贯通的现代职业教育体系关键一环

“我国职业本科教育经过多年的探索创新和突破发展，2022年第一届毕业生诞生，这是我国职业教育发展历程中的一个重要里程碑。”教育部职业教育与成人教育司负责人指出，职业本科教育是教育外部需求和内部需要共同作用的必然结果，补上了我国纵向贯通的现代职业教育体系关键一环。

2014年6月，国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》，首提“探索发展本科层次职业教育”；2019年1月，《国家职业教育改革实施方案》提出开展本科层次职业教育试点。今年首届本科生毕业，可谓试点“开花结果”。

2019年，国务院印发国家职业教育改革实施方案

“职业本科学生毕业，探索出了长学制培养高层次技术技能人才的路径，标志着我国‘中职—高职专科—高职本科’纵向贯通的学校职业教育体系已经确立。”教育部职业教育发展中心副主任、研究员曾天山说，职业本科教育有助于优化高等教育结构，促进就业创业。

教育部职业教育与成人教育司负责人解释，职业本科教育在知识水平上要达到本科水平，在技术技能水平上要高于高职专科水平。在专业设置上，紧盯市场需求、紧密对接产业链和创新链；在教学安排上，重点培养学生专业技术能力、实践操作能力和创新创业能力。

“职业本科教育主要面向高端产业和产业高端，培养有潜力成为‘能工巧匠’‘大国工匠’的高端技术技能人才。”教育部职业教育与成人教育司负责人说。

回应人民群众高质量就业和教育的需求

为什么我国要发展职业本科教育？关键还是社会需求。

北京师范大学国家职业教育研究院院长和震认为，职业本科教育的出现，满足了经济社会发展对高层次技术技能人才的需要，回应了人民群众对高质量就业和教育的需求。“随着技术技能对复杂工作、对创新的支撑作用越来越明显，职业本科教育可以成为培养高技能人才的重要途径。”

2021年4月16日，在山西工程科技职业大学，老师在指导学生进行电池检测。新华社记者 柴婷 摄

2022年，全国32所职业本科学校备案设置四年制专业点608个。这些专业主要培养解决复杂问题、掌握复杂操作、确需长学制培养的高层次技术技能人才；主要面向科技成果和实验成果转化、加工中高端产品、提供中高端服务的相关岗位。

根据目前就业市场需求，受访专家普遍预计，未来职业本科毕业生就业竞争力较强。

学生和家长们对职业本科的认可也在提高——2021年，全国职业本科教育招生4.14万人，在校生人数已达12.93万人。

“从毕业生的就业质量来看，已经充分表明职教本科毕业生是能够得到社会认可、行业企业欢迎的，也充分彰显了我国职业本科教育良好的发展前景和旺盛的生命力。”教育部职业教育与成人教育司负责人分析。

有序合理扩大职业本科教育规模

“将本市高等职业学校毕业生纳入公务员招考范围……”6月初，北京市发布的《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》令许多人眼前一亮。

事实上，今年5月1日起施行的新职业教育法已经明确“职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会”。职业本科毕业生与普通本科毕业生一样，均可按要求报考硕士研究生、报考公务员和事业单位。

职业本科教育“不拘一格降人才”的特点也体现在招生中。目前，符合条件的高中阶段教育学历以上毕业生或同等学力人员，中职毕业生、普通高中毕业生均可通过普通高考，高职专科毕业生可通过“专升本”等考试进入职业本科学校。有关方面也鼓励符合条件的社会人员报考。

根据中办、国办2021年印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，到2025年，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。

教育部职业教育与成人教育司负责人展望，下一步，将有序合理扩大职业本科教育规模。“依据新职业教育法等相关法律政策文件，聚焦关键领域、重点行业、重点区域，支持以优质高职专科学校为基础，新设一批职业本科学校；支持符合产教深度融合、办学特色鲜明、培养质量较高的专科层次高等职业学校，升级部分骨干特色专科专业，试办职业本科教育；鼓励支持普通本科学校申请设置职业本科教育专业。”

(责编：郝孟佳、李依环)