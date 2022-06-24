原标题：扎根大地，办“最优”教育

滔滔闽江，不舍昼夜。

闽江之滨，福州市工业路旁，绿树掩映着一个“巴掌大”的院落，这里是原闽江职业大学旧址，如今是闽江学院工业路校区。院内粉刷一新的“毓英楼”，已经在这里矗立了30多个春秋，见证这座学校的发展壮大，也见证“闽大精神”的孕育、成长和发扬光大。

“闽江职业大学于1984年创办。1990年6月至1996年5月，时任福州市委书记的习近平兼任闽江职业大学校长达6年，为1074名学生签发了毕业证书。”在毓英楼内的“闽江学院特色档案馆”大厅，20世纪90年代初曾任闽江职业大学常务副校长的孙芳仲，一边看着墙上珍贵的历史照片和资料，一边动情地回忆道。2002年，昔日的“闽大”与福州师专合并为闽江学院，并经教育部批准成为一所全日制普通本科高校。

习近平同志兼任“闽大”校长期间，提出一系列指导地方大学发展的重要理念和战略举措，为学校科学发展奠定了坚实的基础，产生了深远影响。去年3月25日，习近平总书记在福建考察调研时来到闽江学院，他嘱咐全校师生，要把立德树人作为根本任务，坚持应用技术型办学方向，适应社会需要设置专业、打好基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；希望同学们树立远大理想、热爱伟大祖国、担当时代责任、勇于砥砺奋斗、练就过硬本领、锤炼品德修为，努力成为对社会有用的人、道德高尚的人，积极投身全面建设社会主义现代化国家的伟大事业。

经过多年努力，闽江学院在立德树人和推进应用型办学上取得了哪些进展、获得怎样的经验？暮春初夏时节，光明日报调研组一行走进闽江学院，探寻这一系列课题背后的深刻答案。

1、坚定的航向：不求最大，但求最优

在闽江学院特色档案馆，有一幅很有意义的照片，照片内容是以年夜饭为主题的漆画《过年》：陈设简单的室内，几张桌子，上面摆着几道福州风味的菜肴。学校领导和师生们围在一起，倾心交谈，讨论问题。“这幅漆画表现的是1991年2月，除夕前夜，习近平校长和师生们在教职工宿舍一起欢度春节的故事。”孙芳仲深情地回忆说，这次年夜饭简朴又温馨，参加者自带餐具和两道拿手菜，“我带来的是炒三鲜、芙蓉蛋。习校长代表学校慰问在场的教职员工。大家一起聊家常、聊学校、聊教育，欢声笑语，气氛非常融洽。”

一幅简单的漆画，体现了浓浓的教育情。“在兼任‘闽大’校长期间，习近平同志明确提出‘不当挂名校长’，始终关心学校建设，及时解决具体问题。”孙芳仲告诉调研组，因为“闽大”创办之初，条件十分简陋。1988年国家教委给“闽大”等一些办学条件不达标的学校亮了“黄牌”，要求在三年时间内充实整顿。“习校长上任之时，离检查验收的时间只有一年了。”孙芳仲说，参加完1990年9月22日的开学典礼，习校长就带领福州市有关部门负责同志，针对当时困扰已久的难题进行现场办公，能现场敲定的马上解决，一时解决不了的也被列入处理日程当中，真正体现了“马上就办、真抓实干”的精神。

“习校长主持学校发展大计，还经常到校召开师生座谈会，亲自为学生作形势政策报告，鼓励同学们既要学好科学知识、学好理论，又要走出校门、深入社会、深入工农，只有这样才能更好地了解国情、民情，才能把握时代发展的脉搏，才能施展自己的才干。”孙芳仲介绍说，当年，习近平同志多次强调闽大办学要切实做到“理论联系实际，科学技术服务生产”。特别是，他提出“不求最大，但求最优，但求适应社会需要”的办学理念，对于我国现代大学发展具有普遍指导意义；他倡导“立足福州，面向市场，注重质量，突出应用”的办学宗旨，对于我国地方应用型大学建设具有重要启示作用。

当年，习校长始终把德育放在各项工作首位，强调要“构建学校、社会、家庭‘三结合’的教育网络”“多形式地做好学生的思想政治工作”。“30年来，学校不折不扣地遵照习近平总书记的系列重要指示批示精神，始终不渝地坚持立德树人，坚持走应用型办学之路，努力交出一份具有闽大特色的新时代新答卷。”闽江学院党委书记叶世满表示，特别是这一年多来，学校紧紧抓住机遇，高质量编制实施《闽江学院“十四五”发展规划与2035年远景目标纲要》，明确了“高水平有特色的一流应用型大学”的奋斗目标，全面实施应用型人才培养提质、应用型师资队伍发展、应用型学科建设创新、全方位开放办学拓展、协同保障能力强化、内部治理体制改革等“六大专项行动”，切实把总书记的重要讲话精神贯彻落实到办学治校的全过程、各方面。

2、产教融合，主动适应社会需要

从“闽大”旧址驱车二十分钟，跨过闽江和乌龙江，就进入了闽江学院新校区。校园内绿荫环绕、鲜花盛开，一派山水校园的和谐景象。进入校门，一块巨石上镌刻着“不求最大，但求最优，但求适应社会需要”的大字。30多年来，这十六个字成为这所学校始终不渝的办学遵循，成为一批批闽院学子的执着追求。

这一学期，闽江学院新闻传播学院的教室里多了一位新同学，她是服装与艺术工程学院的大三学生兰郁颖。小兰在认真修读自己本专业的同时，还辅修了广告学，希望将两个学科的知识交叉互融，以期能更加适应社会需要。

去年3月25日，她在学校的校史与应用型办学成果展上，向习近平总书记介绍了他们的创新作品和创业成果。“我们提取凤凰图腾制作的创新设计作品‘凤凰装’，于2019年在美国拉斯维加斯进行展出。总书记为我们点赞，说我们做得不错，这让我感到非常激动。”兰郁颖动情地说。

习近平总书记考察学校时强调，高校不仅要培养研究型人才，也要树立应用型办学理念，培养青年一代适应社会需要的技能。为主动适应福建产业发展需要，闽江学院成立一系列产业学院，汇聚多元主体培养人才。一年多来，学校新增现代纺织服装、人工智能、电子商务、化工新材料等4个产业学院。这些产业学院的共建主体以福州、福建本土企业、行业协会为主，面向的行业都是地方重点扶持的主导产业，彰显了闽江学院作为地方本科高校的责任与担当。

福建纺织产业发达，在福州，纺织业总产值达3000亿元。闽江学院作为全省仅有的两家设有纺织类专业的高校，其服装与艺术工程学院拥有从面料、服装设计到服装营销并涵盖完整产业链条的专业群。“我们服装产业学院与丰得公司共同成立‘应用印花联合实验室’，企业免费提供整套数码印花设备，委托校方进行设计与生产。”现代纺织服装产业学院院长李永贵告诉调研组，在实验室里，图案设计到样品的制作，平均只需10分钟左右。目前已有4支学生创新创业团队入驻该实验室，孵化出3个微创企业。

这种校企合作培养人才的模式也颇受企业欢迎。福建丰得工艺制品有限公司总经理林义说，把学生大量的设计产品，先进行线上展示与销售，再安排生产，为企业节省了很多成本。

一年多来，学校科研创新实现新突破：“海上福州研究院”和“中国（福建）乡村振兴研究院”两个项目列入国家发改委“支持福建全方位推动高质量发展重大项目”清单；国台办批复同意成立“海峡两岸产业融合发展研究院”和“海峡两岸乡建乡创发展研究院”。学校服务地方展现新作为：制定实施《闽江学院服务福州高质量发展超越行动计划》，与福州各县（区）签订合作协议，策划科创走廊、法治政府等项目。学校开放办学呈现新面貌：与塞浦路斯欧洲大学联合举办中外合作办学机构——闽江学院国际数字经济学院。

3、德育为先，打通“三个课堂”

在距离闽江学院数十公里的闽清县石湖村，满山遍野的橄榄树今年又有望丰收。

石湖村是闽江学院海峡学院2020届毕业生江华丹和她的“一榄情深”团队的项目实施基地。“‘一榄情深’今年又有大发展。团队成员挖掘当地乡村文化，打造出以闽清橄榄为主线、以闽清古厝为场景、以明清时期爱恨情仇故事为剧本的《一榄情深》，为青色的橄榄披上浪漫的文化色彩！”江华丹现在是闽江学院海峡学院的辅导员，她这样告诉调研组。

把理论与实践连接在一起，打通第一课堂和第二课堂，并向第三课堂延伸。“学校推行‘三个课堂·三张成绩单’的‘五育并举’全方位育人模式，有效引导学生在第一课堂吸收理论知识，在第二课堂将理论与实践结合，在第三课堂内化‘理论和实践’为‘文明行为习惯’。三个课堂分工明确，三位一体，联系紧密，互为支撑，共同助力学生全面成长成才。”叶世满这样介绍说。

三个课堂、三张成绩单，闽江学院将立德树人工作贯穿到应用型人才培养的各个环节，构建具有时代特征、中国特色、闽大特质的一体化“五育并举”人才培养体系。

第一课堂导“学”。5月18日，“青年爱研习”福州市青少年学习践行新思想交流活动在闽江学院举行。《习近平在福州》《习近平与大学生朋友们》等书中的受访者代表，以亲身经历，分享习近平总书记在不同时期同青少年交流交心交友故事。“学习交流会形式新，效果好，具有‘青年味’、贴近‘青年心’，真正做到了入脑入心。”材料与化工学院2019级陈嘉文同学说。

第二课堂导“行”。近日，闽江学院28名师生来到永春县蓬壶镇中心小学，开展“暖风”支教活动。服务实践队队员开设了绘画、唱歌、舞蹈、国学、软笔书法等7门兴趣课程。“‘暖风’支教队践行‘凝聚青春力量 兴教薪火相传’的初心，在培养小朋友兴趣爱好的同时，引导青少年树立红色理想，促进新时代爱国主义精神的传承与弘扬。”法学院2020级冯仟迈同学介绍说，学校的大学生“暖风”支教联盟自2007年成立以来，坚持在贫困山区支教，至今已坚持15年，并荣获福建省“青年五四奖章”。截至2022年3月，闽江学院第二课堂管理系统开展了16977次活动（项目），累计报名人次超100万，学生参与人次超90万。

第三课堂导“思”。“学校从立德、勤学、修身三个维度出发，构建集‘理想信念、课堂文明、宿舍文明、网络文明、运动健康’的‘五位一体’第三课堂新模式，建立‘积分制+奖学金’的文明养成评价机制，促进学生全面、全方位成长。”闽江学院学工部部长朱敏这样说。如今，学校每个角落都有“第三课堂”的身影：“闽院晨读会”“外院英语角”带起“朗朗读书声”；“阳光行校园跑”“健康两万五千里班班接力跑”，让学生从“宅宿舍”到“动起来”；“红歌进公寓”“校园有歌声”“心理健康节”等丰富校园美育生活；“田间思政课”“垃圾分类自带下楼”“勤学堂”等打造劳动教育新模式。

一年多来,学校思政工作再创新局面，建成全省首个思政教育劳模工作室，入选“全省党建工作示范高校”“三全育人”综合改革试点培育建设高校，并被列为“福州市新思想学习教育实践基地”。在第五届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动中，该校学生荣获本科组一等奖；人文学院2018级汉语言文学（师范）专业1班团支部获评“全国五四红旗团支部”称号。

4、“但求最优”的“闽院经验”之启示

“盼莘莘学子，当以振兴中华为己任；琅琅书声，要将笃学仁厚铭心田。百年树人，千里足下，驹光逝水，奄忽华年。要自尊自强，琢玉成器，使世纪星月，倍加璀璨！”一阙《闽江学院赋》，写出了三十载“德育为先”“但求最优”的不懈追求，道出了一代代青春学子永远的志向与抱负。

调研组认为，闽江学院30多年来坚持立德树人走内涵式发展之路的成功经验，主要体现在几个方面——

一是坚持立德树人、培养时代新人，为党育人、为国育才的办学初心一以贯之。闽江学院始终牢记“国之大者”，坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，坚持把立德树人作为办学治校的根本任务，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准。在具体工作中，学校形成了“德育为先、能力为重、知行合一、全面发展”的育人导向，构建了“三全育人、五育并举”的立德树人工作格局，同时以“三个课堂·三张成绩单”为抓手，采取浸润式、融入式、体验式教育，努力做到以德树人、以智启人、以体育人、以美化人、以劳塑人，致力于培养和造就有大爱大德大情怀的时代新人，为新时代地方性应用型大学的立德树人工作提供了“闽院模式”。

二是找准办学定位、保持战略定力，不求最大、但求最优的办学追求一以贯之。办学定位是事关一所大学办学方向和道路的重大问题，具有管全局、管根本、管长远的重要作用。闽江学院按照习近平总书记当年指引的方向，不贪大、不求全、不跟风，紧紧围绕“建设高水平有特色的一流应用型大学”的奋斗目标，坚持“立德树人”的根本任务不动摇，坚持“不求最大、但求最优”的办学追求不动摇，坚持“应用技术型”的办学定位不动摇，坚持“适应社会需要”的办学特色不动摇，以一张蓝图绘到底的战略定力，走出了一条地方性应用型大学办好“最优”教育的特色之路、高质量发展之路。

三是突出应用导向、满足社会需求，扎根大地、改革创新的办学精神一以贯之。服务社会是高校的基本职能之一，更是应用型大学生存和发展的“生命线”。闽江学院按照“立足福州，面向市场，注重质量，突出应用”的办学宗旨，以“繁荣十邑、服务八闽”为己任，紧紧围绕地方经济社会发展需求，主动对接新福建和新福州建设的重大发展战略，大力推进“新工科”“新文科”“新商科”“新师范”建设，积极打造智能信息与大数据、海洋资源与环境、闽都人文艺术与传播等特色学科群，持续深化“引企入校、产教融合”的应用型人才培养模式改革，致力于把学校打造成服务地方经济社会发展的中坚力量和重要基地，形成了以贡献求生存、以服务促发展、以改革闯新路的鲜明办学导向，有效破解了当前应用型大学教育与社会需求脱节、人才培养同质化等办学难题。

去年，习近平总书记在闽江学院调研时指出，闽江学院已经不是过去的样子了，但办学方向一直在沿着过去的路子走。牢记嘱托，奋发有为，闽江学院30多年来的不懈追求与实践，是我国高等教育发展中一个成功典范，对我国地方性应用型大学的建设有着积极的借鉴和指导意义。

（作者：光明日报调研组，调研组成员：福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，福建师范大学党委书记、教授潘玉腾；福建师范大学马克思主义学院副教授李瑞德；福建日报记者张梅花；本报记者高建进）

(责编：郝孟佳、李依环)