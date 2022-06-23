人民网北京6月23日电 （记者何淼）为更好地贯彻党和国家倡导的中非友好合作精神，构筑职教合力，将携手构建新时代中非命运共同体相关工作落到实处，中华职业教育社联合国际交流促进会、海外交流合作委员会于6月22日共同主办了中非职教合作联盟启动仪式暨中非职教探索工作坊。

图为中非职教合作联盟启动仪式北京主会场。中华职教社供图

中华职业教育社党组书记、总干事方乃纯，副总干事付强，全国政协委员、中国民办教育协会会长刘林，联合国教科文组织外联部非洲局局长杜越，中国民间组织国际交流促进会副秘书长王珂，中非民间商会副秘书长王江等出席了活动。

中非职业教育合作联盟是中华职业教育社海外交流合作委员会倡议发起，由南京工业职业技术大学筹划推动，首期发起单位与此次申报中非职教合作项目单位总计80个院校机构。联盟紧密结合中国职业教育国际化发展的现实需要，广泛征求各方意见，充分吸纳有助于中非职教发展的各方力量，旨在遵循“相互尊重、平等合作、互利共赢”原则，围绕中非双边及多边开展职业教育人文交流活动，推动中非职教合作，深化产教融合，促进民心相通，赓续中非传统有益。

图为南京工业职业技术大学党委书记吴学敏（右）与江苏省中华职业教育社秘书长倪南共同为联盟揭牌。中华职教社供图

中华职业教育社依托新修订的《中华人民共和国职业教育法》赋予其协调组织相关机构参与职业教育的社会职责，通过此次活动邀请多方围绕“非洲体验、非洲经验、非洲需要、非洲愿景”等四个环节作了深度交流。

与会嘉宾一致认为职业教育在中非合作过程中具有巨大空间和广阔前景，引导国内职业院校根据行业“走出去”与非洲国家产能合作符合现实发展需要。同时，非洲国家发展水平不一、学员需求各异，需要构建协同合作体系，健全合作机制，结伴而行、抱团发力，实现优势互补。此外，合作过程中，要按照“当地需要什么、我们提供什么”的基本原则，立足职业专业设置与当地区域产业结构的深度对接，为中非两地行业、企业培养掌握职业标准的本土人才，为非洲培养高素质的技术技能人才。

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