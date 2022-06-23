杭州科技职业技术学院党委书记 谢列卫

近年来，杭州科技职业技术学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，聚焦新时代立德树人根本任务，以“一杯清茶”、“四个并重”、“两支队伍”、“十大品牌”为抓手，持续推进“三全育人”工作落稳落实，燃点青年学子信仰之炬，培养社会主义时代新人，学校育人事业焕发勃勃生机。

一杯清茶 品出触动心灵美好滋味

“真的教育是心心相印的活动，唯独从心里发出来的，才能打到心的深处。”秉承陶行知先生“爱满天下”的教育思想，杭州科技职业技术学院于2011年起打造了“校长请我喝杯茶”思政文化育人品牌活动，该活动曾获第五届全国教育改革创新奖和浙江省教育厅授予的“浙江省高校文化育人示范载体”称号。

活动邀请学生、校领导、教职员工、社会知名人士、企业代表、校友代表等全员参与，大家相聚一堂敞开心扉。借助嘉宾言传身教的榜样力量拓展学生的视野，帮助树立学生正确的世界观、人生观、价值观，推动思政教育有深度更有温度，搭建起立德树人的思政教育平台；利用学校丰厚的陶行知“生活教育”思想实践积淀，引导师生“知行合一，惟真惟实”，打造深耕行知文化的校本教育平台；鼓励学生关注学校和社会发展，集思广益改进学校教学、管理、服务等各项工作，培育践行民主办学的校园沃土。

“校长请我喝杯茶”活动始终不忘教育初心，忠于育人“本味”，不断传递“一杯清茶”的教育温度，沁人心脾，余味悠长。

四个并重 构建思政育人全新格局

学校紧紧围绕高素质技术技能人才培养的育人定位，创新提出了“职业能力与职业素养并重、基础理论与技术技能并重、校内教学与校外实践并重、第一课堂与第二课堂并重”的“四个并重”育人路径，学校出台相关文件，构建具有杭科特色的“12345”思政育人新格局。在校内形成以学生为中心的教学、管理和服务工作氛围，构建起过程评价、全程监控、考核引领、促进学生个人成长为旨归的思想政治工作评价体系，切实增强思想政治工作的针对性和有效性。

学校深入开展思想政治理论课示范课程培育工作，推进思政理论课专题教学改革、小班化教学组织、信息化教学改革、生活化实践教学创新，不断增强思政理论课的思想性、理论性和亲和力，巩固思想政治理论课的立德树人核心课程地位。推动形成党委统一领导、党政齐抓共管的课程思政工作格局，分批推进课程思政提质培优，建设体现行业专业特色、融入学校“一训三风”核心价值体系、具有鲜明育人导向的课程思政教学资源库，坚持思政课程与课程思政双向赋能，形成思政协同育人的良好局面。

两支队伍 锻造铸魂育人关键力量

思政教师和辅导员“两支队伍”建设是铸魂育人的关键，也是学校关注的重点。近年来，学校通过外引内培、校内转岗等方式，优化提升思政课教师和专职辅导员队伍。通过组建校外特聘导师师资库，邀请党政领导、党校教师、知名校友、专家学者和企业劳模等担任大学生思想政治教育导师，实施思政理论课教师素质提升计划和思政理论课教学创新团队培育，提高思政课教师的理论素养与师德、技能。完善辅导员个人成长和职业发展的多种通道，落实新进青年教师担任辅导员、班主任制度，鼓励青年辅导员积极投身思想政治教育工作，培育和建设一批优秀辅导员、班主任工作室。

同时，学校启动“省网络教育名师工作室”建设，完成两个省思想政治名师工作室建设，不断开拓思想政治工作新高地，全力打造铸魂育人重要力量。

2021年，学校切实加强马克思主义学院标准化建设，充分强化并发挥了马克思主义学院作为思政课主渠道和思政教育主阵地的重要作用。并依托马院办党校，全年培训近800人，为青年学子坚定理想信念筑牢精神之基。

十大品牌 凝聚培养新人强大合力

学校把思想价值引领贯穿教育教学管理的各个环节，构建“课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织十大育人”体系，开展“十大育人”思政品牌建设工作，2021年遴选出20个具有典型经验、具备推广价值的项目开展培育，挖掘育人要素，完善育人机制，配套活动经费，推动“三全育人”载体扩面创优。

学校在文化育人方面特色鲜明。始终坚持以文化人、以文育人，深化以“一训三风”为核心的学校文化价值体系，把中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化全方位融入办学育人的各环节，深耕陶行知生活教育学说和校史文化中的精神内涵和时代价值，全面培养学生“工匠精神”和“劳模精神”。近年来持续开展“一溪两湖十景点，三馆三园一轴线”为主要内容的文化校园建设，努力实现学校“全域公园化”，不断丰富环境育人资源，发挥校园环境在育人方面的独特作用，全面形成培养时代新人的强大合力。

(责编：何淼、熊旭)