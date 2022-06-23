江苏财经职业技术学院党委书记 韩香云

江苏财经职业技术学院围绕聚焦打造“更高层次、更高水平、更高质量、更具特色的财经类高职院校”，学校始终坚持立德树人根本任务，推进“大思政课”建设，结合开展“悦读伴我成长”职教学生读党报活动，整合育人元素，完善育人体系，构建“三全育人”新格局，培根铸魂、启智润心。

党建引领“大思政课”铸魂育人

学校构建完善的“大思政课”育人体系，打造“大思政课”育人大格局，强化政治引领和理论武装，坚持不懈加强党的领导，切实担负起管党治党、办学治校的主体责任，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、保落实的领导作用。

学校坚持以马克思主义为指导，在全校师生中筑牢思想基础，提供价值引领。在全校形成党委统一领导、各单位各部门齐抓共管的“大思政课”育人工作格局。通过学校两级理论中心组学习、党员教职工政治学习，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究等，让全校每名教职员工都发挥育人功能，使思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节。

思政教育与专业教育融通共进

学校积极推进“课程思政”与“思政课程”融通共进、同向同行，构建“三全育人”大思政教育格局。校领导带头走进课堂听课讲课，带头联系思想政治理论课教师，高水平建设江苏省高校示范马克思主义学院，加强思想政治理论课建设，注重分层分类、突出重点、有序衔接，着力提升学生感性认识和理性认知，推动党的创新理论入脑入心入行，引领学生与新时代同心同频同向。开展“课程思政”重点任务申报、建设及验收工作，组织申报教育部职业院校外语类专业教学指导委员会职业教育外语类课程思政专项课题；选拔、推荐省课程思政示范项目，培养国家课程思政示范项目，推动各专业课教师在传授课程知识的基础上引导学生将所学到的知识和技能转化为内在德性和素养，实现专业课教学多元化育人功能。

学校深入实施《“翔宇网络思政工作中心”建设实施方案》，开展网络思政队伍和新闻业务骨干培训，引导推进教师（辅导员）网络思政工作室、个人新媒体账号建设。升级改版官方微信公众号，建好“淮安红色故事”系列专栏，组织拍摄“财院文化名片”系列微视频，讲好财院故事。举办“喜迎二十大 筑梦向未来”主题融媒体作品大赛，全方位、立体化展现全校上下投身江苏省中国特色高水平高职学校建设新征程的生动实践，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。

主题实践教育与悦读伴我成长相得益彰

学校围绕“青春献礼二十大 强国有我新征程”主题集中开展团日活动，编排《寻梦》《如果有来生》等红色舞台剧，举办校园文化精品项目展示活动，共上一堂“大思政课”；开展“喜迎二十大·红旅实践行·筑梦向未来”三下乡社会实践活动，继续组织开展“淮河生态旅行团”、“小青淮公益夏令营”、“电商助农”等品牌实践活动。举办2022年志愿服务项目大赛，引导和帮助广大青年学生上好与现实相结合的“大思政课”，把课堂上学习的理论知识和社会实际相结合，让学生在理论与实践的良性互动中深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理伟力和实践伟力。

学校还组织全体学生实时观看并热议“悦读伴我成长”职教学生读党报活动启动仪式。学生们纷纷表示要不负韶华、不负时代、不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的青春风采。每周四组织学生观看“主编带你读党报”视频资源。通过读党报，不断养成自觉抵制各种错误思潮的影响和毒害，树立正确的科学的人生观。将读党报活动与主题班会、团日活动等结合起来，进一步铸牢师生信仰之基、补足精神之钙，把稳思想之舵。

通过构建“大思政课”育人大格局，育人实效显著，学生利用专业服务社会、地方经济的能力得到提高。开展了“金融服务”、“法律援助”、“粮油安全”、“电商支农”等社会服务品牌，其中“我为群众办实事丨滞销葡萄变热销 江苏财经职业技术学院心系果农解民忧”被多个中央和地方媒体先后报道；“强国有我——张润泽：学以致用，服务社会”微作品，登上微博热搜榜第二，阅读量高达9300多万，多家主流媒体平台相继转发报道。

(责编：何淼、熊旭)