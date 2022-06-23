人民网北京6月23日电 （记者李依环）据宁夏教育考试院消息，2022年宁夏回族自治区高考文史、理工类各批次文化录取控制分数线划定：本科一批文史类487分、理工类412分；本科二批文史类425分、理工类350分。

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宁夏回族自治区2022年普通高等学校招生各批次最低录取控制分数线和填报志愿资格线公布如下：

一、文史类

（含国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划、军事、公安类院校或专业）

第一批录取院校本科录取控制分数线：487分；

第二批录取院校本科录取控制分数线：425分；

高职（专科）填报志愿资格线：150分。

二、理工类

（含国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划、军事、公安类院校或专业）

第一批录取院校本科录取控制分数线：412分；

第二批录取院校本科录取控制分数线：350分；

高职（专科）录取控制分数线：150分。

三、体育类（文史）

第一批录取院校本科录取控制分数线：434分；

第二批录取院校本科录取控制分数线：369分；

高职（专科）录取控制分数线：150分。

四、体育类（理工）

第一批录取院校本科录取控制分数线：400分；

第二批录取院校本科录取控制分数线：339分；

高职（专科）录取控制分数线：150分。

五、艺术类（文史）

提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线：298分；

提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线：213分；

提前录取高职（专科）艺术专业录取控制分数线：150分。

六、艺术类（理工）

提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线：245分；

提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线：213分；

提前录取高职（专科）艺术专业录取控制分数线：150分。

七、有关情况说明

1.录取控制分数线是指高考总分应达到的最低分数要求，高考总分是指考生普通高校招生全国统一考试成绩总分与在全国范围适用的政策性照顾加分分值之和。

2.报考体育类考生高考总分须达到体育类录取控制分数线，且体育专业术科测试成绩合格。其中，本科体育专业术科测试合格线文史类为67分，理工类为63分；高职（专科）体育专业术科测试合格线为60分。

(责编：李依环、熊旭)