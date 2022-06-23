2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

西安工程大学是一所多学科，协调发展、特色鲜明的高校。学校办学始于1912年的北京高等工业专门学校机织科，是国务院学位委员会批准的学士、硕士、博士学位授权单位。学校现为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部本科教学水平评估优秀高校、陕西省高水平大学建设高校。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

西安工程大学：学校本科专业涵盖7个门类，覆盖面广。学校拥有纺织工程、服装设计与工程、服装与服饰设计、计算机科学与技术、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、应用物理学、机械工程、电子信息工程、英语、工商管理等优势专业。

特别想跟广大考生和家长重点介绍一下纺织工程专业。很多人对纺织工程专业会有误区，认为纺织工程专业只是研究我们身上穿的普通衣服，其实不然。现在的纺织工程专业主要研究的是纺织材料，而纺织材料的应用领域很广，使用涉及航空航天领域，军事应用领域，环保领域以及医疗卫生领域等。

很多考生也对我校的服装设计类专业情有独钟，但是因为自己不是艺术类学生无法报考。这里要说明的是，我校的服装与服饰设计专业为艺术类专业，按照设计学类大类招生，只有艺术类考生才能报考。同时我校还有服装设计与工程专业，该专业文理兼招，不需要有艺术类功底。

人民网：与去年相比，今年招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

西安工程大学：2022年我校招生计划为4150名，面向全国招生，其中在陕计划为2272名。我校在陕西的计划分布在艺术类提前批次、单设本科批次A段、B段和一本批次。

我校继续施行大类招生，现有7个理工类大类和一个艺术类大类，包含18个理工类专业和7个艺术类专业，共计25个本科专业。大类招生充分体现了“厚基础，宽口径，学生个性化发展”的原则，学生入学后对相关专业有了解后，根据个人意愿结合学院专业设置情况申请确定专业。

对于纺织工程、服装设计与工程、轻化工程、计算机科学与技术和机械工程等5大优势专业，学校采用“3+1”校企联合培养模式，联合校内具有工程经历的教授和企业高级职称水平的工程技术人员组成师资团队。同时，学校也为“卓越班”的优秀学生提供了更多的奖学金覆盖、研究生推免名额和国内外交流学习机会。

学校近两年优化专业布局和结构，新增了一批新工科、交叉学科专业，例如人工智能、智能科学与技术、智能制造工程；大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、网络空间安全，机器人工程等，都是紧密贴合时代发展和社会需求的新兴专业，也是考生报考热度较高的专业。

人民网：学校在本科学生培养方面采取有哪些教学改革措施？

西安工程大学：根据学生继续深造、就业、创业等不同发展目标，学校探索因材施教培养体系，构建“分流培养、分层教学、多元成才”的人才培养体系，推出大类分流培养；实施卓越工程师计划；“1+2+1”中外联合培养、本硕贯通培养、主辅修制等，为在校生提供多元化的人才培养环境。

学校营造了有利于学生成长的学习环境，使学生有更多的自主选择和发展空间。一是制定了较为宽松的转专业政策，根据学分绩点的排名先后，学生可享有在全校范围内或本学院范围内申请转入同一招生科类专业的选择机会；二是大类招生专业学生可在二年级在大类范围内自主选择专业；三是学校部分专业学生可以在三年级自主选择专业方向。四是支持学生保留学籍进行创新创业实践。

学校目前建有三大实践培养平台，工程训练中心为创新创业教育和卓越工程师的培养基地；协同创新中心统筹校内多学科专业人才培养与实验平台、校外研究院与实践平台等一体化；时尚文化创意中心作为“卓越设计师”的培养基地，现在已经成为西安环大学创意产业的亮点，受到社会各界的关注。

(责编：李依环、熊旭)