人民网北京6月23日电 （记者李依环）22日，北京航空航天大学以“深入实施人才强校战略 奋力开创一流大学建设新格局”为主题召开人才工作会议。会上，北航部署启动蓝天新时代人才行动计划，旨在引领形成我国空天科技领域人才竞争优势，以重点突破带动学校整体人才工作的提升，为建设世界重要人才中心和创新高地贡献北航力量。

据悉，该行动计划总体思路为“1-2-3-5”，即坚持“人才强校”1个战略，聚焦“聚集高端和分类卓越”2条主线，围绕“2025年-2030年-2035年”3步走建设目标，实施“党管人才旗帜领航、教师思政铸魂导航、科学规划筑梦远航、人才引育驱动引航、机制创新蓄力护航”5大工程。

行动计划重点推出7大创新举措，包括实施蓝天学者计划、打造国际交叉科学研究院2.0版、设置突出贡献奖、实施国防铸剑计划、实施卓越博士后计划、创新多元化用人机制、建立全球人才库等。

“人才始终是北航的立校之本、兴校之源，在‘空天报国’精神感召下，一代代北航人潜心教书育人、勇于科研创新，支撑和引领了学校70年来各项事业的蓬勃发展。”会上，中国工程院院士、北航校长徐惠彬表示。

北航党委书记赵长禄在总结发言中强调，全校上下要以服务国家为最高追求，全面实施人才强校战略，开创学校人才工作新格局，以优异成绩迎接党的二十大召开，为建设中国特色世界一流大学提供坚实的人才保障，为建设世界重要人才中心和创新高地作出新的更大贡献。

北航国际交叉科学研究院新组建的10个研究中心授牌仪式现场。校方供图

当天，北航国际交叉科学研究院新组建的10个研究中心也揭牌成立，首批建设量子与物质科学研究中心、智能科学研究中心、量子自旋科学研究中心、先进能源与碳中和研究中心、空天环境与行星科学研究中心、彭桓武理论物理科教合作中心、仿生科学研究中心、医学工程与工程医学前沿交叉科学研究中心、数学研究中心、数字孪生国际研究中心等10个研究中心。

据介绍，各研究中心与学院建立“1+N”联动机制，在人才双聘、资源整合等方面进行合作，促进与传统学院的互动发展，打造开放、协作、健康的学术生态环境，积极推进学科交叉和重大科学问题凝练，致力于产生具有重大科学意义的原创成果，形成支撑北航未来前沿基础研究新格局。

(责编：李依环、熊旭)