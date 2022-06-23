陈晨

原标题：新职业里话就业

“看看有没有适合俺的”“我想做研学旅行指导师或民宿管家”“我们的职业被认可了”“感觉更加专业化了”……近日，“人社部拟发布18个新职业”的话题冲上微博热搜，引发热烈讨论。

这并非新职业第一次“刷屏”。事实上，在这次18个新职业揭开神秘面纱之前，2019年以来，人社部等部门已向社会正式发布了4批56个新职业。每次与新职业相关的新闻，总是能妥妥地占据“C位”，成为大家关注的焦点。人们或惊叹原来还有这么个职业，或好奇这些五花八门的职业具体工作内容是什么，或自豪自己的职业受到官方“盖戳”认证、从小众走向大众，或希冀从中咂摸出新的就业方向和机会，或观察产业结构的变化及发展。一句话，新职业之所以自带流量，是因为它代表了一种潮流和形势。

就像一面镜子，新职业照见的是经济社会发展的新趋势和活力。以此次发布的新职业为例，机器人工程技术人员、数字化解决方案设计师、数字孪生应用技术员等由数字经济发展催生而来；碳汇计量评估师、综合能源服务员等是在碳达峰碳中和发展目标要求下涌现的绿色职业；家庭教育指导师、研学旅行指导师则孕育自人们对美好生活的需要和追求。新职业，无一不被打上了深刻的时代烙印。

芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。新职业背后，是新业态的支撑，是中国经济高质量发展迈出的坚实步伐，同时也意味着发展的新机遇和就业的新空间，对于增强从业人员的社会认同度、促进就业创业等具有重要意义。就业，一头连着经济大势，一头连着万千家庭，一直都备受关注，尤其今年就业形势颇为严峻——2022年高校毕业生人数首次突破千万；外部环境更趋复杂，波及我国经济社会发展，部分行业企业用工需求减少；一些受到严重冲击的行业如住宿餐饮等恢复招聘需求还有一个过程。在这种背景下，新职业虽然“年纪小”，但其分工细化、专业程度高，与时代同频共振，人才缺口大，让更多求职者看到了就业的新赛道。因此，丰富了职业谱系、提供了就业岗位新增量、扩大了就业“蓄水池”的新职业，对稳就业、稳增长具有重要意义。

当然，“年纪小”的新职业，还要破解“成长的烦恼”，才能更好地发挥扩容就业的作用。目前，一些新职业的职业标准、评价规范还不够完善，相应的教育培训没有跟上步伐、有所欠缺；一些职业发展的稳定性不够，社会保障水平不足等。近年来，有关部门已持续加强对新职业的规范引导和政策帮扶，仍需久久为功，以更多的保障制度、更强的身份认同感、更完善的人才培养体系解决就业者的后顾之忧，为新职业就业者提供更广阔、更精彩的发展舞台。

期待新职业的赛道更加完备，也期待更多人能找到属于自己的，能将兴趣、爱好、专业与日新月异的大时代“同频共振”的岗位，乘着新职业的“风口”打开新的人生窗口，实现人生价值。

(责编：郝孟佳、李依环)