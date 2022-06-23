原标题：大学应旨在架桥铺路，而非筑造高墙

“我们在大学中所做的事情，应旨在架设桥梁，而非筑造高墙”，在当前国际环境中，不同国家的科研人员更应携手应对全球挑战，“这一点至关重要”，英国兰卡斯特大学校长、理论物理学家安迪·斯科菲尔德在10日闭幕的“一带一路”倡议跨学科会议期间受访时说。

作为一名科学家，斯科菲尔德认为，全球化和国际合作仍然是科技发展的核心。他指出，“人才及科研成就不应禁锢于国家边界”，在人类科技发展过程中，唯有“聚力、合作”，人类才能获益、向好。

“全球性挑战，须以全球模式应对”，因为“没有任何一个国家可以独自解决可持续能源供应等全球性问题”，斯科菲尔德说。

他认为，全球合作的重要性不可或缺，并以新冠大流行和应对气候变化为例阐释。在疫情期间，“我们看到，多国合作为全球各国带来众多益处：疫苗开发速度达到前所未有的水平，基因组测序水平快速发展……”这是一个通过全球努力可以造福世界的明证。

而对于气候变化这个“可能是全球迄今面临的最大挑战”，与新冠大流行不同，这个挑战持续的时间相对更长，不会导致生命突然消逝，但却将决定“一个星球将如何发展，能否以可持续的方式发展”。他说：“没有一个国家可以单独应对（这一挑战）。”

作为一名曾与中国科研人员共事的英国理论物理学家，斯科菲尔德对两国之间的科学合作持乐观态度，强调中英关系是极其重要的关系之一，中英科学合作有众多优势，“我们的优势可以汇集在一起，致力于解决那些（人类共同面临的）挑战”。

他回忆说：“我与中国同事有非常积极的接触。我的第一篇学术论文就是和中国科研人员合著的，他教会了我很多关于理论物理的知识，以及如何去做这篇论文。”斯科菲尔德对中国大学在科技方面不断发展表示“非常钦佩”，他所在的兰卡斯特大学与多个中国科研机构有“非常好且强有力”的合作。

“科学，是一项全球性事业，”斯科菲尔德强调，“合作将永远行之有效，（各方）需要信任和信心，对我们所处现状、合作成果保持开放透明，更重要的是，我们无法孤立地工作。”

（新华社发）

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