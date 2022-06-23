原标题：17年帮了300个娃 76位“妈妈”用爱心接力

6月22日是中国儿童慈善活动日。几天前，山东淄博高青县4所农村小学的26个困难家庭孩子，收到了“付珍爱心妈妈团队”送来的夏装、书包和课外读物。

这支由76名电力女职工组成的“付珍爱心妈妈团队”，17年来用爱心接力帮扶了300个家庭困难的孩子。

付珍为困难家庭孩子送去“微心愿”礼物。受访者供图

付珍是国网淄博供电公司的一名“善小”志愿者。2005年冬天，她到农村抄表时偶然遇到一个小男孩，大冷天穿着破旧衣服和拖鞋在街上玩。一打听才知道，孩子母亲因病去世，父亲患有间歇性精神病，生活比较困难。从此，付珍经常为这个家庭送油、米、面等生活用品，并承担了孩子的学习费用，为孩子辅导功课。付珍的爱心帮扶一直持续到孩子走进大学校门。

也是从那个冬天，付珍开启了帮扶困难家庭孩子的生涯，通过工作和生活中了解，陆续与十几个孩子结成了帮扶对子。为了帮助更多孩子，2015年，淄博供电公司成立了“付珍爱心妈妈团队”，先后有76位女职工参与进来。

“众人拾柴火焰高，有了团队后，我们每年都组织‘微心愿’圆梦行动，征集并满足孩子们生活和学习中的愿望。”付珍说，孩子们的心愿都不大，一个新篮球、一身新衣服、过一次生日等，这些也成了她们用爱心与孩子对话的桥梁。

“付珍爱心妈妈团队”为学生送去“微心愿”礼物。受访者供图

“‘善小’是我们打造了20年的志愿服务品牌，取自古语‘勿以善小而不为’，倡导职工哪怕再小的事，只要是好事就主动去做。”国网淄博供电公司总经理李钢锋说，在公司“善小”志愿者协会章程里，入会条件只有一句话：自愿义务为他人做有意义的事。

在付珍的带动下，国网淄博供电公司针对儿童的志愿活动蔚然成风，有多年帮助贫困孩子上学、为白血病儿童治病的“城里妈妈”鲍红艳，有连续12年为学生讲解安全用电的“善小讲团”，有与淄博特殊教育学校共建“爱心课堂”的“彩虹党员服务队”……

“孩子是国家的未来，也是一个家庭的希望，在需要的时候搭把手，我们就是一家人。”付珍说。（记者陈国峰）

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