人民网北京6月23日电 （记者李依环）根据此前各地公布的安排，今日起，内蒙古、江西、四川、甘肃等多地将陆续开通2022年高考成绩查询通道，考生的志愿填报也将提上日程。

那么，高考成绩出炉后，考生有哪些需要了解的信息？填报志愿需要注意什么？人民网梳理了几个常见问题，以供考生和家长参考。

1. 我考了xx分，可以报哪些大学？怎么查高校分数线？

答：请结合考生所在省下发的《2022年普通高校招生专业目录》《全国普通高校招生录取分数分布统计》、院校招生章程等信息资料，进行院校选择。

查询高校分数线，考生或家长可以通过以下几个途径获得各高校或具体专业在各省近几年的录取分数情况：一是通过考生所在省招办当年下发的《普通高校招生录取分数分布统计资料》来查询；二是通过高校的网站查询，或直接向高校招生部门咨询。

2. 提前批录取后，还可以参加其他批次的录取吗？

答：不可以。按规定，每位考生只参加一次录取且不得换录。

3. 如果提前批没被录取，影响一批录取吗？

答：不影响。批与批之间没有联系，上一批录取不结束，下一批录取不开始。

4. 提前批可填报几个志愿？

答：提前批可填报几个志愿，各省规定不一。考生所在省可填报几个志愿，取决于本省的志愿设置，具体事宜，需要直接咨询考生所在省招办或地方招办。

5. 如果服从调剂了，但是专业都满了会不会被退档？

答：如果院校在招生章程中承诺：“当考生所填报的所有专业不能满足时，服从专业调剂，身体合格，符合录取条件，进档不退档”。考生若符合院校的此规定，不会被退档。

如果院校没有这种承诺，即使填了服从专业调剂，因无计划无法调剂时，多余的比例会被退档。高校招生遵循的是择优录取的原则，因此，考生在填报志愿时，一定要认真研读高校招生章程。

6. 考生填报志愿一般要考虑哪些因素？

答：一是以成绩为基础。高考成绩是考生被录取的基础因素，直接决定了可选择的院校和专业去向。

二是院校综合情况。院校是考生选择志愿的重要因素，是选择与哪些人在一起学习、到哪里去学习、学些什么等问题。考生在选择时，既要看院校的历史、地域，也要看院校综合办学实力。

三是考虑兴趣爱好、专业就业等因素。专业是考生志愿选择的核心因素，一般关系到学生的学习兴趣和职业趋向。重点大学有优势专业、普通院校也有特色专业，是院校优先还是专业优先，不能一概而论；考生要选自己喜欢、符合个性特长的专业，改革省份考生还要考虑选考科目范围等因素。

四是结合身体等条件。专业与身体状况有关联，有的专业受视力、色觉、器质性健康状况的限制；部分院校按专业学习要求，会对单科成绩和外语口语等方面提出要求。

五是注意志愿之间梯度的问题，建议高、中、低搭配填报，较为合理，避免退档风险。

7. 新高考模式下，专业平行志愿填报有哪些参考策略？

答：新高考模式下，填报高考志愿方法很多，可根据不同情况先选院校再选专业，或者先选专业再选院校，只要适合自己就好。这里简单谈一谈专业平行志愿填报策略：

第一步，选择不同梯度的院校。根据考生位次和分数段统计表、各校往年投档线等资料，选择不同梯次的院校。“冲、稳、保”选择院校的办法还是可以使用的。

第二步，筛选不同梯次的专业。从选定的院校中，根据往年专业录取情况，将其中不喜欢的专业或是估计录取可能性不大的专业删除，筛选出拟报考的不同梯次的专业。

第三步，根据个人意愿，综合考虑院校性质、地域、喜欢程度等因素，从高到低排列，正式确定志愿。这里要特别提醒，考生在填报志愿时一定要特别重视院校的招生章程，确保符合报考条件。

8. 什么叫“只招有专业志愿考生”？

答：“只招有专业志愿考生”是指学校某一专业只招收填报该专业志愿的考生，不招收未填该专业志愿的考生。即使考生“服从专业调剂”，也不会被调剂到这些专业。

9. 我被一所大学录取，但不想去，可以退档参加下一批次录取吗？

答：（1）不可以。按规定，每位考生只参加一次录取且不得换录。你已被大学录取，就不可再参加后续录取。

（2）考生所填报的志愿是对高校的认可，是根据自己的意愿进行的选择，同时也是自我承诺与高校的一种约定。如果不去应不填此院校，将机会留给其他考生。作为高中生应懂得遵守诚信承诺。目前有的省份对不守承诺，录取不报到的考生有惩罚规定，考生所在省是否有此规定，请直接咨询省招办或地方招办。

（素材来源：阳光高考信息平台）

(责编：李依环、熊旭)