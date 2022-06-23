人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

六万个岗位虚席以待 贵阳启动高校毕业生线上招聘季

2022年06月23日07:48 | 来源：科技日报
小字号

原标题：六万个岗位虚席以待 贵阳启动高校毕业生线上招聘季

近日，2022年贵阳贵安“人才月”主题活动暨高校毕业生线上招聘季启动。活动期间，贵州贵阳将围绕高校毕业生和青年人才开展线上招聘会、“直播带岗”等200余场活动，以促进就业创业，大力营造吸引人才、尊重人才、关心人才的浓厚氛围。

“我们将开展线上直播人才招聘专场，邀请企业负责人到主直播间与求职者线上交流。”贵阳综保区组织人事部人才专员刘美玲表示，该区目前已经征集了286个岗位需求，将向2022届在黔高校毕业生和青年人才推送优质就业岗位。

活动期间，类似的“直播带岗”和人才招聘活动，将陆续在贵阳各地展开。除了68352个岗位虚席以待外，贵阳贵安近期将重点在深化高校合作、深挖就业岗位、建立住房保障体系、着力提升收入水平等方面开展工作，吸引更多毕业生到贵阳贵安就业创业，推动校地融合发展，促进就业创业工作落地落实。

据介绍，今年贵州省高校毕业生达27.3万人。为了吸引更多的高校毕业生到贵阳贵安就业创业，贵阳市委人才工作领导小组还发布了贵阳贵安人才住房保障计划。在“十四五”期间，贵阳贵安将筹建不少于10万套（间）保障性租赁住房，其中70%用于各类人才住房保障；对于租住贵阳市人才公寓、人才保障性租赁住房的新进大学生，配租成功后还可以申请到一定金额的租房补贴。（实习生陈芳芸 兰霞 记者何星辉）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部