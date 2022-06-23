原标题：提升学生综合素养 全国职业院校美育联盟成立

由国内近百家职业院校、企事业单位联建的全国职业院校美育联盟，6月16日在常州纺织服装职业技术学院正式成立。

“这是为贯彻落实习近平总书记关于美育的重要指示而推出的举措，旨在以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，进一步弘扬中华美育精神，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”常州纺织服装职业技术学院党委书记吴访升说。

近年来，我国高度重视职业教育发展，已基本构建起职业教育体系框架，并建立健全了多方联动、跨界融合的现代职业教育体系，为国家和地方培养了大批高素质技术技能人才。

2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。

今年5月1日起正式实施的新职业教育法，更是把我国职业教育带入一个新的发展阶段，同时也对职业教育的育人质量等提出了更高要求。

在教育部职成司职业院校发展处处长任占营看来，美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育既是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能帮助学生提高审美素养，陶冶情操、温润心灵，激发创新创造活力。

进入新时期、面对新需求，加强职业院校的美育体系建设，对于培养更多高素质技术技能人才，具有重要的意义。

“多年来，我们把美育教育作为提升学生综合素养的重要途径，融入人才培养的全过程，依托‘技艺融合’的办学特色，积极探究艺术素养教育模式，重点开发美育教育资源，建设了文化传承与创新中心等美育场馆，形成了‘美育融专业相依共促、美育融文化相融共鸣、美育融社团实践共育、美育融双创相向共进’的课程体系和‘一项任务、二个目标、三全育人、四方融合、五化协同’的高职美育教育模式，有效推动学校对于文化内涵与技术技能相结合的高素质综合型人才培养体系建设。”常州纺织服装职业技术学院院长洪霄说。

据介绍，目前职业院校美育工作仍存在碎片化、缺乏体系等问题。全国职业院校美育联盟集聚了一批国家“双高”、省“双高”院校，今后将借助于职业院校美育专家资源，加强职业院校美育理论研究与创新实践，探索职业院校美育教育规律和方法，协同开发职业院校美育教学资源，推广一批高职美育教育模式，形成资源共建、共享、共用的局面，进一步提升职教的吸引力和美誉度。

通讯员夏斌 蒋珂佳 记者过国忠

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