记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

首都经济贸易大学创建于1956年，是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校65年来，学校秉承“崇德尚能，经世济民”的校训精神，坚持内涵、特色、差异化发展道路，发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势，法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？招生专业有无增减？

首都经济贸易大学：2022年，学校计划招生2448人，与往年相比，整体规模稳定。学校在京招生人数近1649人。学校在京招生计划在本科提前批和普通本科批都有投放，均为平行志愿。学校在全国所有省份都有招生计划，京外招生计划将近30%。

2022年，学校新增劳动经济学和工商管理（实验班）两个本科招生专业，目前共有32个招生专业（类），一共包含47个专业（方向）。32个招生专业（类）涉及两种类型的选考科目，不限选考科目和限选物理。根据各专业选考科目的要求以及专业分类情况，2022年学校在京招生专业（类）共分为五个院校专业组，与2011年相比，院校专业组略有调整。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业

首都经济贸易大学：作为财经类高校，学校专业特色鲜明，专业建设成果突出，国家级一流本科专业建设点总量达25个，覆盖全部在招本科专业的2/3，国家级一流本科专业建设点学生覆盖率超过80%。另外，学校还有北京市级一流本科专业建设点14个，北京市重点建设一流专业4个。优势专业占比高，覆盖面广，考生的选择机会也会比较多。

2022年，学校新增劳动经济学和工商管理（实验班）两个本科招生专业。劳动经济学专业是国家级重点学科（劳动经济学）的王牌专业，积淀深厚、办学基础扎实，师资力量优良，有广泛的影响力和良好的社会声誉，具有“本硕博”贯通式人才培养的学科条件，致力于培养经济理论与经济方法过硬、宏观政策和微观实践兼备的复合创新型 “新文科”人才。该专业未来就业前景良好，可以从事人才开发与管理、人力资源管理、劳动与社会保障政策规划与实施、劳动服务机构管理等工作。

工商管理专业是国家级一流本科专业建设点、北京市重点建设一流专业、北京市特色专业和北京市品牌专业。工商管理（实验班）是我校拔尖创新人才培养特色班。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？ 考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

首都经济贸易大学：学校严格按照招生章程开展招录工作，特别提醒广大考生在高考结束休息放松之余，一定要认真研读各校，尤其是目标高校的招生章程，考生可以在阳光高考平台或者相关学校招办的微信公众号上查询招生章程，要特别关注招生章程中的体检标准、录取规则、部分专业的特殊要求等，做到知己知彼，科学合理的填报高考志愿。

学校在京招生计划在本科提前批和普通本科批都有投放，均为平行志愿。学校在录取进档考生时，严格按照“分数优先，遵循志愿”的录取原则录取考生。院校专业组是考生填报志愿和录取投档的基本单位，北京普通批每个考生可以填报30个院校专业组，每个院校专业组又可以选择1-6个专业（方向）还有一个“是否服从专业组内调剂”。提醒考生在填报志愿的时候一定要注意勾选服从组内专业调剂的选项，避免掉档风险。

学校为了最大程度保障考生的利益，承诺凡是体检合格的进档考生，如果服从专业调剂，原则上不退档。另外，在组内专业较多的情况下，要注意拉开填报专业的梯度，按照冲稳保的填报策略，科学合理选报专业。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

首都经济贸易大学：学校为学业优秀的学生提供专业二次选择的机会，转专业没有文理科以及选考科目的要求和限制。按照政策相关规定，新生第一学期各门修读课程期末考试成绩合格，且在本专业（方向）绩点排名在前30%的同学，享有转专业的资格。有转专业资格的学生可以在第二学期提出转专业申请，由接收学院进行考核，通过考核的学生在第三学期进入新的专业学习。

学校既鼓励学生德智体美劳全面发展，又注重学生个性化发展，设立了1+X学生奖励评价体系，奖励覆盖面达到45%，单项奖金最高可达10000元。具体包括“校长奖学金”“国家奖学金”“学习优秀奖学金”“社会工作奖学金”“科研创新奖学金”“文体竞赛奖学金”等。

(责编：郝孟佳、熊旭)