记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

西安交通大学是一所具有深厚的历史底蕴的著名高等学府，是国家教育部直属重点大学。其前身是1896创建的南洋公学，1921年定名为交通大学。1955年，内迁西安。西安交通大学是国家首批“211”和“985”工程建设的学校，2017年入选国家“双一流”A类建设高校，8个学科入选一流建设学科。现有专任教师近4000人，其中两院院士45名、国家级教学名师9名、为国家做出突出贡献并享受政府特殊津贴专家462名。国家一级重点学科8个、国家重点实验室5个、国家工程（技术）研究中心7个、国家工程实验室3个、国家国际科技合作基地5个。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

西安交通大学：2022年，学校本科扩招350人。其中，新增的西交米兰理工中外合作办学项目招生计划是240人。另外，在招生目录等方面也有调整。

今年，学校继续实施大类招生和培养。学生大一期间不确定专业，按照学科大类进行通识教育，大一学期末根据综合成绩和个人志愿确定具体专业。相比于往年，今年的跨学院大类新生在录取后、入校前将选择培养学院，大一学期末在院内选择具体专业，对于综合成绩特别优秀的学生，可在招生大类内任选专业。

对于专业意向特别明确的优秀学生，学校提供专业预选机会，入校前即可选定就读专业。学校本硕博贯通培养的钱学森班4个专业，今年直接面向高考招生60人。另有部分计划在入校后选拔，没被录到钱学森班的新生有机会进入钱学森班就读。

今年，学校新增3个本科专业。第一，智能制造工程。该专业以学校机械工程优势学科为主干，由卢秉恒院士和蒋庄德院士担任专业建设顾问；第二，能源互联网工程。该专业由电气学院主导，联合电信学部、能动学院等开办；第三，网络空间安全。学校是国内最早从事网络空间安全研究的高校之一，2015年获得“网络空间安全”一级学科博士点。

今年，学校还启动了西安交大米兰理工中外合作办学项目的招生，包括建筑学和工业设计两个专业。学生达到相应要求可同时获得中意双方的学士学位。

人民网：西安交通大学有哪些特色专业或者说优势学科呢？可否为考生和家长推荐一二。

西安交通大学：学校传统的优势专业，可以概括为“电动机管理”。“电”是指电气工程及其自动化、计算机科学与技术、自动化等，特别是电气工程是学校A+学科；“动”是指能源与动力工程，同样也是A+学科；“机”是指机械工程；“管”是指工商管理和管理科学与工程两个A类学科。“理”是指数学、物理等，均入选国家拔尖和强基计划，数学也是A类学科。另外，医学也是学校实力突出的学科。临床医学、药理与毒理学等6个学科进入ESI全球前1%行列。目前，学校正在建立国家医学中心。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？考生报考时需要注意什么？

西安交通大学：学校根据考生高考投档成绩和专业志愿从高分到低分顺序录取。对于投档分数相同的考生，按照各省级招生主管部门确定的同分排序规则进行录取及专业分配。对于服从专业调剂且体检结果符合相关要求的统招批次考生提档不退。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

西安交通大学：学校转专业实行“申请不设限、转入需考核”，在校期间最多有3次申请转专业机会。第一次是新生入学报到后，可以申请钱学森班、基础学科拔尖班、人工智能班、越杰计划、未来技术学院的选拔；第二次是大一学期末学生主修专业确定后；第三次是大二学期末。

西安交通大学建立了完善的资助体系，每年总金额达8000万元。2021年，获奖学金学生人数占参评学生总数的35%，获助学金学生人数接近全体学生人数的20%。另外，越杰计划学生在校期间最高可获得42万的奖学金。

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