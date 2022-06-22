记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

首都师范大学建于1954年，是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个学科门类，六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名，是北京市人才培养的重要基地。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？招生专业有无增减？

首都师范大学：今年，学校在27个省份进行普通类招生，新增在广东省的招生。同时，招生计划向就业好的专业、学校优势特色学科专业以及首都经济社会发展急需的专业倾斜。

今年的招生变化主要有几个方面，提醒广大考生和家长关注。第一，首都师范大学在去年获批历史学拔尖学生培养基地的基础上，新增数学、中国语言文学等2个基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。

第二、新增世界史（外语双学士学位复合型人才培养项目）、外语（世界史双学士学位复合型人才培养项目）招生。外语包括英语、日语、俄语、法语、西班牙语等5个语种。该项目是经过北京市学位委员会审批，今年首次招生，项目坚持高起点、高标准、高质量，通过跨专业、跨学科、跨院系联合办学，践行新文科理念，培养复合型、高素质的专业研究人才和涉外人才。本科毕业并达到双学士学位要求，授予双学士学位（历史学、文学学士学位）。

第三、学校今年新增大数据管理与应用专业。该专业是面向国家战略性新兴产业发展需求而建立的专业，旨在培养具有扎实的管理学与经济学基础理论知识，熟练掌握大数据管理与应用相关技术、专业知识与技能，具备较强管理决策与实践应用能力的复合型高素质人才。学校今年还新增了小学教育（科学师范，伯良书院实验班）。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

首都师范大学：学校现有一级学科博士学位授权点 18 个，二级学科博士学位授权点 106 个，一级学科硕士学位授权点 25 个，二级学科硕士学位授权点 134 个，交叉学科学位授权点 9 个，1 个专业博士点，16 个专业硕士点，16 个博士后科研流动站。

近年来，学校以“以高水平学科建设支撑高水平教师教育”为发展理念，在数学学科入选国家双一流建设学科带动下，注重学科交叉融合和高精尖学科群建设，推动文、理、艺、教四大学科群协同发展。在教育部第四次学科评估中，学校有5个学科进入A类，12个学科进入B类。其中教育学、中国语言文学、世界史、马克思主义理论、美术学等5个学科评为A-；中国史、数学、地理学、生物学、统计学、音乐与舞蹈学等6个学科进入B+序列。

学校一直在打造高水平的教师教育，师范类专业肯定是最具有特色的专业，但学校的优势绝不仅仅局限于师范类专业；学校在重点建设师范专业的同时，也在加强非师范类专业的建设。形成了一批有实力的非师范类的专业。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

首都师范大学：学校今年的录取原则与往年相比保持稳定，有几个方面提醒广大考生注意：一是选考科目要求：高考改革省份考生报考时，须满足学校招生专业选考科目要求。二是分专业原则：录取时采用分数优先的方法确定考生专业，没有专业级差。考生在填报专业志愿时，主要考虑自己的兴趣和分数水平。三是加分政策：投档时认可政策性加分，投档后，按照考生实考分顺序进行录取。四是单科成绩要求：除了在京招生的“外培计划”外语单科成绩要求不低于120分外，其他普通类专业录取环节对外语口试以及数学、英语单科成绩的没有限制，以方便考生的报考。但考生在报考时，要充分考虑入校后相关专业的学习要求。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

首都师范大学：学校致力于入校后为学生提供一个选择专业的二次机会（入学后第二学期和第四学期）。除个别专业外，学校遵循“申请无门槛，准入有审核”的转专业政策。此外，为充分激发学生的学习兴趣和学习特长，增强就业竞争力，学校为学有余力的学生开设了十多个辅修专业，实行“一本一辅”的人才培养形式；现有辅修专业涵盖了文学、教育学、理学、管理学、艺术学等学科门类，形成了独特的培养特色。

学校按照国家相关政策并结合实际情况，设置多种奖学金用于资助综合素质全面发展的学生，包括国家奖学金、国家励志奖学金、首都师范大学校长奖学金、优秀奖学金、专业奖学金、单项奖学金，首都师范大学社会奖学金。同时，还有多种助学金。学校奖助学金的覆盖面比例高，师范类专业覆盖率超过80%，非师范专业超过40%。

学校历来高度重视对家庭经济困难学生的帮扶。在新生报到入校时，专设“绿色通道”为有家庭经济困难的新生缓缴学费和住宿费，确保所有学生不因家庭困难而失学。入学后，学校实施以国家助学贷款为主要手段，以奖助学金为激励方式，勤工助学、学费减免、困难补助、专项补贴等多种方式并举的全方位资助体系，有效保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

(责编：郝孟佳、熊旭)