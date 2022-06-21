原标题：江苏淮安：顶尖人才、急需高层次人才购房补贴总价50%

20日，江苏省淮安市人民政府发布《关于加强淮安市人才安居保障工作的实施意见》(下称《意见》)，提出人才来淮创业就业，并缴纳养老保险等社保后，在淮安市购买规划用途为住宅的首套商品住房时可申领购房补贴。

《意见》明确，顶尖人才、急需高层次人才，按购房总价的50%兑现购房补贴，其中人才申领时已在淮创业或全职工作超过5年的，每增加1年兑现比例再增加10%，最高不超过200万元。此外，对享受购房补贴的人才，可提高住房公积金贷款额度，最高可放宽至4倍。

据《意见》，向淮安市顶尖人才、急需高层次人才提供的专家住房，建设原则上由市政府统一组织实施，选址在环境优美、周边配套齐全的地段，按照180—220平方米标准和高品质要求建设。

《意见》提出，对来淮创新创业的顶尖人才、急需高层次人才，采取“一人一策”做好安居保障服务，每年在淮工作超过4个月、没有自有住房的，可免费入住精装专家住房，不设使用期限。

来淮创业就业的大专学历以上人才，在没有自有住房或用人单位未安排住房情况下，可申请入住市或者县区人才公寓，其中硕士(副高级职称、高级技师)以上人才免费入住3年，本科生(中级职称、技师)、大专生3年内可分别按同地段公共租赁住房市场租金标准的50%、70%缴纳租金，期满后需腾退或按公共租赁住房租金标准全额缴纳租金；对大专以上学历人才，没有自有住房或用人单位未安排住房的，可按照住房保障相关政策申请共有产权房、保障性租赁住房或公租房租赁补贴，申请共有产权房保障的，可在政府出资份额最高为保障标准50%的条件下，与政府形成共有产权。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)