原标题:那位带着爸爸上学的硕士毕业了:“能往前走,就继续努力”

爸爸日复一日陪着张沁雨上学。 西华大学供图

中新网成都6月20日电 (记者 贺劭清)记者20日从西华大学获悉,带着爸爸上学的西华大学2022届外国语学院翻译专业研究生张沁雨在毕业之际获得该校“自立自强之星”荣誉称号。

毕业典礼上,张沁雨在爸爸的搀扶下艰难地走上主席台,虽然脚步很慢,但她露出阳光自信的笑容,并表示“能往前走,就继续努力”。

据了解,3岁时的一场高烧导致张沁雨的运动神经严重受损,让她失去了正常的行动能力和语言能力。经过漫长的康复治疗,张沁雨在5岁时恢复了语言能力,却没有恢复走路的平衡与协调能力。

“入学之初,我并没有觉得自己和其他同学有什么不同,我们都是一样地上课、听讲、考试。唯一的区别是我需要爸妈扶着慢慢走。”从小学到高中,父母陪伴在张沁雨前进的每一步。

张沁雨毕业了。 西华大学供图

但随着年级的升高,学业压力也愈加繁重,张沁雨的康复训练和学习难以兼顾。一方面张沁雨要不断地进行康复练习,每天训练的时间需要4到6小时,一方面又要完成很多课程和考试。在高中时期,由于功课繁重,她身体不堪重负,不得不休学一年前往重庆第三军医大治疗。一年的调整后,她又重新加入高三的学习参加高考,考上了四川外国语大学成都学院翻译专业。

2019年6月,张沁雨考入了西华大学外国语学院翻译专业硕士。西华大学外国语学院院长李国宏现在仍清晰地记得张沁雨参加面试时的情景:“她口语非常标准,很有礼貌,表现很阳光自信。爸爸把她扶进来,面试完爸爸又进来扶她出去,当时面试组的老师都很感动,认为完全没有任何理由去拒绝一个表现这么优异的同学。”

为了方便照顾女儿,张沁雨的爸爸办了退休,全身心地照顾女儿。读研期间,张沁雨的爸爸在学校旁边租了房,每天陪同女儿上学。三年时间,张沁雨的爸爸始终在旁边无微不至地关心着她。“沁雨一路走来很难,她从小就很有想法,很坚强,很有理想,我们大人只是想尽量帮助她去达成想要的东西。”说起女儿,坚强的爸爸忍不住流下了眼泪。

西华大学对于张沁雨来说是一个全新的开始,从教室到实训室,同学们的“搭把手”帮助张沁雨打破高楼的阻碍。“论文签字了没?”“资料打印了吗?”“文件交了吗?”“我帮你去交材料吧。”“我扶你上厕所。”……同学们一句句平常的交流,一个个小小的举动,带给了张沁雨便利与温暖。

张沁雨在毕业之际获得西华大学“自立自强之星”荣誉称号。 西华大学供图

张沁雨研究生论文的方向是研究汉学家戴梅可对扬雄《太玄经》的英译。从晦涩难懂的古文着手研究无疑是困难的,而她的论文方向正好属于其导师肖福平副教授主持的《英美汉学中的扬雄译介与研究》的子课题。

对于她的困惑,肖福平教授向她建议:“做研究一定要实践,面对晦涩难懂的古文,可以先从英译版入手。”这样一来,张沁雨就有了思路。“因为扬雄是汉代人,他写的《太玄经》具有其时代的背景和目的性。戴梅可作为美国的汉学家,站在英美汉学的角度去解读《太玄经》,她的理解和扬雄要表达的意思有时候并不相同。所以在翻译的时候得去甄别这是扬雄要表达的意思,还是戴梅可自己的解读。”

在前期充分的准备下,研究生二年级时张沁雨就顺利完成了“The Elemental Changes: The Ancient Chinese Companion to the I Ching”20万字的汉译。“可能乍一看20万字是一个很大的数目,但是如果有计划每天完成一点的话,其实量并不算多。”一年365天,每天翻译六七百字,在张沁雨看来这并不是一件很困难的事情,因为在自己热爱领域的努力对她来说是一件幸福的事情。(完)

