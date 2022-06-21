原标题：【十年@每一个奋斗的你】从壁画学徒到藏式装修“CEO”：西藏“Z世代”手绘创业梦

图为加永四郎正在对新房进行喷漆工作。 加永西绕 摄

编者按：

每一个努力生活的中国人，都是最美的奋斗者。也正是因为亿万奋斗者，才有了今日之中国。十年，致敬每一个奋斗的你。让我们一起，踔厉奋发新时代，笃行不怠向未来。

“要感谢曾经艰苦的环境磨炼了我的意志，才塑造了一个不甘于平庸的我。”加永四郎说。

1996年出生的加永四郎，是西藏昌都市卡若区日通乡布妥村人。孩童时期的他，虽然家里生活很清苦，但是家人给予了他充分的爱与包容，造就了他从小乐观开朗的性格。

加永四郎是家里的长子，他还有个年幼的弟弟，看着日渐年迈的父母，他决定要学习一技之长，替家里分担重任。16岁那年，他告别了学校，同舅舅去市里打拼。一年中，他上过工地，干过保安，当过收银员……但这些零碎的收入，对于养活全家来说是杯水车薪。这样的生活日复一日，加永四郎对自己的前途重新陷入了思考。

资料图为装修工人正在为新房绘制藏式壁画。 次成达吉 摄

一直想学一技之长的加永四郎听从了父亲的建议，2014年，他跟着师父开始学习画壁画，一学就是三年。在师父的严格指导下，加永四郎凭着钻研精神和认真的学习态度，打牢了壁画绘画基础，也成为了师父众多弟子中最出色的一位。

随着经济的不断发展，2017年，村里纷纷盖起了楼房，因为装修需要，大家都邀请加永四郎上门为新房墙壁画藏式壁画，吉祥八宝图、和气四瑞等藏式图案，在他的笔下愈发活灵活现。

时代在发展，大众审美也不断发生变化，人们已经不再满足手绘式壁画和简单的装饰。加永四郎想，不管怎么变，但是房子是每个人的身心归宿，大家生活的基本需求不会变。于是，他有了开藏式装修公司的想法。经验全无的他，找到了一个装修公司，再次回归打工人的状态。这次，他是去学习经验的。

图为加永四郎正在木材加工厂操作电脑雕刻机。 洛松公秋 摄

经过一年多的打工学习，2019年，他在昌都市顺利成立了他人生的第一个装修公司——经富实木装修公司，专门承接藏式装修工作。他同时号召村里没有固定工作的年轻小伙子一起加入到他的创业团队，再根据每个人的特点，进行分配工作。比如，安排有驾照的员工去送货，有厨艺的员工当公司厨师，擅长销售的员工当销售员，让剩下的员工跟着自己学习装修。

创业初期是艰辛的，为了节约时间和成本，糌粑泡面成了加永四郎的日常食品。考虑到从区外进货，加上运输费、电费、水费等开支，一根木材的利润微乎其微。于是，他决定自己开木材加工厂、购买电脑雕刻机，自产自销。

说干就干，2021年他在村里开了木材加工厂，为此，他还特地去外地学习操作方法，“藏式家具的雕花很复杂，但是我有壁画的绘画功底，学习起来非常快。”

图为加永四郎正在装修中，用射钉器固定木狮子。 加永西绕 摄

加永四郎购买了三台电脑雕刻机器，回来后他把5名员工安排在工厂里，并手把手地教了半个月。2021年下半年，公司开始有了业绩，一年下来，净赚约50万元人民币，在昌都市里也小有名气，同时也有了一些固定客源。

“接下来，我打算把装修公司搬到网上，学习借鉴区外好的公司互联网装修模式。”加永四郎说，这样业主可以根据我们公司的官网提前预约选择装修类型，由网站在线对装修进行估价，同时，派出设计师上门为业主免费量房，成功签单后，由装修的工人按照标准化流程进行为业主提供服务。

为了保障服务质量，加永四郎想到用“打分评价”来决定员工的收益，“这样既可以调动员工的积极性，也可以知道业主的满意度如何。”

对于未来的发展，加永四郎已经有了规划，他准备将自己的业务拓展到昌都的各县，不仅可满足当地的装修需求，还能帮助当地人解决就地就业。加永四郎表示，他将会用新的营销模式，用“传统实体店+互联网”的思维让自己的装修事业越做越大，把藏式家具推广到更远的地方。（赵延 扎西曲措）

(责编：郝孟佳、李依环)