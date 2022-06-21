朱红

原标题：多掌握些放松眼睛的方法

【校长支招】

新冠肺炎疫情防控带来的“居家学习”模式对近视防控工作造成了不小的压力。在长时间、大规模的“宅家”行动中落实好近视防控指导，科学推进“居家学习”，成了近视防控工作中至关重要的一件事。

动态落实“五项管理”工作。3月初，我们动态调整“双减”工作，将“五项管理”延伸到家庭，指导家长对学生的“作业、睡眠、手机、读物、体质”进行合理化管理。如严格控制电子产品的使用时间；严格控制每学科20分钟的直播时间和语数外三科1小时的作业量；保障每天一小时的体育锻炼时间和体育作业打卡；保障每天10小时的睡眠时间；增加亲子活动互动；增加劳动岗位等。

有效引导学生参加各类居家运动与活动。体育组老师在原有近视防控工作要求的基础上，结合学校“嗨BALL”阳光体育课程，引导孩子在课堂中进行各种护眼运动，学会各种护眼技能。同时，体育老师还创编了《球操》《健美操》《武术操》等适合居家锻炼的运动操，帮助学生在居家锻炼的同时学会放松眼睛。

学校各组室老师群策群力，利用有限的资源开展丰富多彩的居家主题活动，使学生在守“沪”的日子里多了一点劳动的时间、多了一点活动的空间、多了一些放松眼睛的方法。如自然学科开展了“聚焦防疫热点 开展蔬菜种植”的自然笔记征集活动，使学生在有限的空间里接触绿色，缓解眼睛疲劳。道法学科开展了“大手牵小手，给生活加点甜”的家庭劳动教育实践活动，借助劳动教育使学生走出课本、离开电子产品。卫生室通过护眼微讲座、征集护眼小游戏和跳爱眼操等活动，使学生树立健康生活理念，养成良好的用眼习惯。

精准指导家长和学生居家近视防控。学校启动全员导师制，指导学生懂得使用手机的规矩，学会放下手机享受居家期间的亲子好时光。年级导师团更是从思想、心理、生活、学习出发，分享居家期间智慧生活的小妙招和金点子，引导学生做自己健康的第一责任人，养成良好的用眼习惯，保护好眼睛。学校开设“瞳心战疫”线上家校共育直播间，解答家长对预防近视的困惑。

（作者：朱红，系上海市闵行区平阳小学书记兼校长）

(责编：郝孟佳、李依环)