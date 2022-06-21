原标题：科学护眼，给孩子一个“光明”的未来

【护眼问答】

记者：不同年龄段的学生，在眼睛防护上有哪些侧重？

郑巍：0-6岁学前阶段，护眼关键词为“呵护引导，快乐成长”。学前阶段是幼儿眼睛发育的关键期，建议学龄前儿童尽量避免接触和使用手机、平板电脑等电子产品，过多接触电子屏幕会造成不可逆的眼轴增长，过早出现近视。学龄前幼儿不宜读写，避免过早施加学习压力，家长应多陪伴孩子户外运动，注意保证孩子每天10小时以上充足睡眠和膳食营养均衡。

6-12岁小学阶段，护眼关键词为“习惯养成，积极预防”。这一阶段近视防控应以孩子养成良好习惯为主，建议家长定期带孩子检查视力与屈光发育情况。注重孩子正确读写习惯的养成，学习时做到“一尺、一拳、一寸”，注意环境灯光照明，低年级段小学生每次连续读写不超过20分钟，高年级段不超过30分钟，休息时最好走出教室进行户外活动或远眺。注重孩子体育锻炼习惯的养成，多带孩子参加户外活动，每日户外活动应达到2小时以上，沐浴阳光，预防近视发生。

12-18岁中学阶段，护眼关键词为“主动参与，科学防控”。孩子有了独立自主意识，近视防控需要孩子主动参与和多方支持。要引导孩子树立“每个人是自身健康的第一责任人”意识，主动学习掌握科学用眼护眼等健康知识，积极关注自身视力状况，每3—6个月进行一次视力检查。中学阶段学业压力增加，应注意劳逸结合，坚持防控近视，已经近视的要避免发展为高度近视，已发展为高度近视的要重视防控并发症。使用电子产品时尽量选择大尺寸的屏幕，眼睛与屏幕保持50厘米以上距离，牢记“20-20-20”原则，近距离用眼20分钟，要注意看20英尺（6米）外的远处物体20秒钟放松眼睛。把握好课间休息时间和体育课活动时间，多远眺、多参加户外体育活动，及时调节用眼压力和学习压力。

记者：家长如何看明白学校的监测数据？

郑巍：家长收到孩子的视力监测数据时，要特别关注以下几点：

一是关注裸眼视力。裸眼视力是指未经任何光学镜片矫正所测得的视力，学龄儿童正常视力应在5.0以上（标准对数视力表），如果孩子视力在5.0以下，家长要提高警惕，及早带孩子去医疗机构检查。

二是关注屈光度。屈光度以D表示，数值乘以100就是眼镜度数，正值代表远视，负值代表近视，例如屈光检查单上的-2.00D表示200度近视，+1.50D表示150度远视。

三是关注远视储备。孩子生长发育过程中眼轴逐渐增长，远视度数逐渐降低而趋于正视，称之为“正视化过程”，比较理想的情况是12岁后才由远视眼发育成正视眼。正视化前的“远视储备”可理解为“对抗”近视发展的“缓冲区”，远视储备量不足的孩子容易发展为近视眼，例如正常情况下4-5岁的儿童有150—200度的远视储备量，如果检测只有50度远视，意味着其远视储备量消耗过多，有可能较早出现近视。

四是关注眼轴。有些学校或医疗机构在眼部检查时可以测量孩子的眼轴长度，正常眼轴范围为22—24mm，如果孩子眼轴增长到24mm以上，就很有可能发展为近视。

【对话嘉宾】

靳晓燕 （记者）

郑巍 （中南大学湘雅医院眼科中心主治医师）

(责编：郝孟佳、李依环)