韩娟

原标题：在希望的田野上干事创业

多年前曾有人质疑，“21世纪谁来养活中国人？”如今，我们用事实回应，一代又一代农业科学家用智慧和汗水，不仅保障了国家粮食安全，还实现了农林领域诸多技术突破，质疑不攻自破。

农业是关乎国计民生的战略性、基础性产业。培养知农、爱农、为农的新型农科人才，推进农业农村现代化，是涉农高校农学专业人才培养的根本使命，是保障国家粮食安全，实现乡村振兴战略目标的重要举措。

学习农学类专业的学生应具备三方面特质：一要有知农、爱农、强农、兴农的专业情怀，以及服务我国农业农村现代化建设的事业心和使命感。二要有浓厚的学科和专业兴趣。只有对植物生产、动物生产、动物医学和林学等农学类专业有浓厚的兴趣，未来才能够专注学习和从事研究。三要有较强的动手实践能力和甘于奉献的情怀。

近几年，涉农高校不断加快“新农科”建设，优化涉农学科专业布局和课程改革，创新涉农人才培养路径，推动信息技术与农林教育教学深度融合。农学类专业建设以强农兴农为己任，紧扣学科发展趋势，瞄准国家战略需求，构建多学科融合知识体系，优化改造传统农学专业人才培养方案，强化学生对现代生命科学、人文科学等知识获得，满足学生驾驭现代农业装备、利用现代信息技术、科学经营管理农业等多学科知识渴望，培养现代农业农村农民真正“用得上”的人才。

一般来说，农学类专业毕业生能够在农业及相关领域，包括政府部门、企事业单位等从事经营管理和技术推广等工作。继续深造的同学可在攻读硕士、博士学位之后在高等院校、科研院所从事教学和科研工作。

（作者：韩娟，系西北农林科技大学农学院教授）

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