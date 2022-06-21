刘媛

原标题：融合科学素养与工程能力

工学泛指工程、工艺原理和实施技术等工业科学。在我国本科专业目录中，工学下设30余个专业大类，如机械类、自动化类、计算机类、土木类、航空航天类等。

提到工科学习，不少同学会认为是“泡在实验室做实验”。实际上，要成为卓越工程人才，需要具备科学素养和工程能力融合、创新性和批判性思维并重、追求卓越与团结协作兼备等能力品质。国内一些理工科为主的综合性大学采用了“通专融合”“宽口径，厚基础”的培养方式。

例如，北京理工大学实施大类招生、大类培养、书院制育人管理，按培养大类打通一年级课程，强化数理基础，注重基础素养与工程素养的衔接；二年级起以开展机械、电子、控制、计算机、材化、生命等各领域工程基础贯通课培养；三年级起实施以研究型、项目制为主要授课模式的专业核心课，重批判思维、创新能力培养，形成理工结合、工科交叉、工管融合、工文渗透的新形态育人方案。

就读工学专业的学生应努力打下扎实的数理基础，培养运用数理和工程知识分析解决复杂工程问题的能力，运用现代化信息技术，合理处理工程与社会、健康、法律伦理的关系，增强团队协作、交流沟通以及终身学习的能力。在学习专业课程外，通过创新创业教育、参与赛事等实践性活动，将实践同所学专业知识深度融合也是新型工学人才培养的一大特点。这方面的国内国际赛事有很多，如“互联网+”“挑战杯”等。不少学校还有校企合作项目，引导学生走入生产一线，在运用技术解决实际问题中感受学有所用。

随着信息技术快速发展，工学类毕业生的就业机会持续增加，就业方向也愈发多元，主要在装备制造企业、科研院所、互联网、高新技术企业等。例如，航空航天、机电、力学等相关专业主要在航天、兵器、船舶等行业就业；机械、车辆等相关专业主要在汽车、高端制造等行业就业；电子信息、计算机、软件等相关专业主要在各大通信运营商、雷达、电子科研单位以及互联网和金融科技企业就业。

（作者：刘媛，系北京理工大学教务部教学研究室主任）

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