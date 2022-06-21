夏炎

原标题：“鉴往知来”的复合型人文学科

所谓历史，可以理解为人类的一切过往。在过去、现在、未来三个空间维度中，“过去”就是历史，“未来”尚未发生，而“现在”则最难把握，因为“现在”刚刚发生，便在一瞬间成了“历史”。从这个意义上讲，未来“不易捉摸”，现在“瞬间消失”，而历史“最容易被认知”。历史的一个本质特征是客观性，但它仅仅存在于人类记忆中。记忆虽然可以通过文本、影像、声音等不同载体得以部分重建，但记忆的主体是人，这决定了记忆的本质是主观性的。

为了重现这些建立在主观记忆基础上的客观历史画面，便有了一门被称为历史学的学问。历史学的任务不仅在于重建过去，更重要的是对人类过往进行认识与反思，从而为今天乃至未来人类命运走向提供可资借鉴的智慧，即所谓“鉴往知来”。大学历史学教育的实施，便是基于“做一流学问，育卓越人才”的理念，为国家培养可持续发展的人文智库团队。

如今的历史学，已然是现代人文基础学科的重要组成部分，就本科生招生而言，又分为历史学、世界史以及文物与博物馆学三个专业。历史学即中国史，包括中国古代史诸断代史、中国近现代史、史学理论及史学史、历史地理学、历史文献学以及各种专门史；世界史包括区域史与国别史；文物与博物馆学重视实践教学，包括考古学、文物学以及博物馆学相关内容。三个专业的学习均强调宽、博、专、精有机结合，致力于培养学生的综合能力、创新精神与人文情怀，训练其理论思维、史料解读、问题分析、文本写作等多种能力。近年来，国家大力推进“新文科”建设，古老的历史学科积极尝试与其他人文社会科学交叉融合，乃至与理科相关学科融会贯通，以打造崭新的文科复合型人才。

本科毕业后，部分同学会选择继续读研或出国深造。在就业方面，很多学生考取选调生、公务员；也有部分学生进入媒体行业或成为中学教师；还有不少学生投身西部和基层岗位，在祖国最需要的地方建功立业。

（作者：夏炎，系南开大学历史学院教授）

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