马建光

原标题：面前是战场，身后是家国

“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”军事指一切与战争和国防直接相关的事项，主要包括战争准备与战争实施、国防和军队建设等活动。军事学又称军事科学，是反映战争和国防本质与规律，并用于指导战争和国防准备与实施的科学。军事科学的理论性和实用性，决定了它对于巩固国防、遏制战争和赢得战争都具有重要指导作用。

军事学旨在培养思想政治过硬、打仗本领过硬、战斗作风过硬的新型军事人才。军事学包含10个一级学科、20余个二级学科。一级学科分为军事思想及军事历史、战略学、战役学、战术学、军队指挥学、军事管理学、军队政治工作学、军事后勤学、军事装备学、军队训练学。

从学科和专业设置来看，军事学具有典型的社会科学属性。与此同时，很多本科专业与军事密切相关，但其专业设置在工学、理学等自然科学门类，如兵器类、核工程类、海洋科学类等。这些学科聚焦国防和军事建设的具体科学领域，与军事学专业联系紧密。

什么样的青年适合从事军事学的各个专业呢？那就是对军队充满热爱、立志献身国防的青年。总体来看，军事学各个专业都要求学生掌握军事思想、军事历史、军事技术等多方面知识，熟练掌握各项军事技能，具备扎实的战斗体能素质。学习军事学类专业的人，要有战略思维，有扎实的军事实践素质，具备高科技素养。

军队院校的军事学类学员毕业按照“按需补充、专业对口，面向基层、组织分配”的原则就业。军队指挥学专业主要培养部队一线带兵人；军队政治工作学主要培养军队基层政治工作者。此外，学术成果突出的学员可以攻读研究生，继续从事军事学科的高层次学习。包括军事科学院、国防大学、国防科技大学和军兵种院校在内的多所军校均设有军事学硕士专业，有的院校还设有博士点，为更高层次学习提供了广阔空间和丰富选择。

（作者：马建光，系国防科技大学教授）

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