仰海峰

原标题：围绕人与生活世界根本问题展开

哲学是一门古老的学问，围绕着人与生活世界的根本问题展开。这一根本问题在不同时代、不同技术情境中，有着不同的表现方式。一个民族在精神深处，总存在着一种哲学。这种哲学或者是清晰的，发挥着批判、反思与引领的作用；或者是模糊的，就像无意识一样，支撑着日常生活和思维方式，安顿着人们的生命与心灵。

现代中国的哲学学科是由马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学等多元哲学传统共同构建的。现代哲学学科包含形而上学、知识论、心灵哲学、语言哲学、逻辑学、伦理学、政治哲学、美学、科学技术哲学、宗教学等重要理论领域。同时，哲学学科的前沿发展，呈现出面向人文社会科学、自然科学的跨学科研究趋向。

基于这样的学科格局，哲学专业旨在培养能够通过哲学的理论思考与探索，应对时代问题、引领人类未来发展的哲学专业学术人才，以及具备哲学专业素养的复合型人才。学生可以在系统了解哲学学科的知识领域、核心问题及其发展历史的基础上，通过经典研读、问题研讨等不同形式，深入探索某一哲学传统或哲学分支领域的理论问题，并在这一过程中形成理性思辨能力。此外，学生也可以基于哲学学科与其他学科领域的内在联系，拓展面向马克思主义理论、历史学、语言学、艺术学、法学、社会学、心理学、信息科学与人工智能等相关专业的跨学科学习。

在日常生活中，对自身和身边各种事物始终充满惊诧与好奇，并喜欢提出问题、思考问题，是哲学专业学生的共同特点。经过四年本科学习，部分学生会在海内外高校哲学及相关专业领域继续深造，并在未来走上学术科研的道路，也会有学生凭借哲学专业训练所培养的理解与思考能力，服务于各级党政机关和各类企事业单位，在不同工作领域和工作岗位上应对新事物、新环境带来的挑战。

（作者：仰海峰，系北京大学哲学系宗教学系主任）

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