丁汉

原标题：培养未来科创领军人才

科技创新、突破与发展越来越依赖多学科交叉与融合。这些革命性、颠覆性技术涵盖集成电路、生物化学、光电信息、计量经济等诸多领域，将对未来生活方式乃至思维方式产生深远影响。

从发生学角度看，学科凭借相对独特的思维方法与规范独立的理论体系，往往会在其知识领域内产生认知排他性。而交叉学科则力求打破学科壁垒、贯通学科内容、融合学科优势，探索协同创新方向。交叉学科将如何通过协同创新，培养未来科技创新领军人才？主要有三点：

第一，夯实基础知识，强化经验直觉。作为推动科技创新的重要手段，交叉学科涉及两个或两个以上学科的研究领域，这是摆在教育者面前的第一个难题。要让学生在既有学科的基础上构建具有综合特色的知识体系，关键在于强化基础训练，提升自主学习能力。通过数理、哲学、工程科学等基础训练，老师们将带领学生深钻细研理论，培养学生的逻辑论证和独立思考能力，悉心打磨科技创新的“器”。

第二，跨学科衔接学段，培植灵感沃土。交叉学科包含光学工程、机械工程等工科方向，也涵盖生物化学甚至文学艺术等基础学科。学生能够通过跨专业选课接触不同领域的前沿研究，也能打通文理医工的传统壁垒，自主确定研究方向。在华中科技大学未来技术学院，学生还能提前选修硕博课程，尽快进入科研领域。横向跨越学科结合纵向衔接学段，学生们有更多机会了解当下科技创新的“势”，有更多时间选择未来科技创新的“术”。

第三，研究项目促学，连接理论实践。交叉学科在融合各学科专业知识的同时，也必将汇聚各学院科研平台。在跨学科学术训练后，学生和学业导师共同研讨能激发多学科思考，挖掘学科交叉创新点。而在与行业龙头企业深度合作的前沿项目中，学生能站在科技成果转化的角度思索创新点的可行性、实用性、可推广性，从而开拓出自主创新的“道”。

交叉学科既意味着不同学科之间的融会贯通，也意味着学生、老师、院校、企业等不同创新主体之间的整合互补、各展所长。这也对学生提出了更高的期望和要求，即“博而精”“勇而智”“广而诚”三个方面。“博而精”是指跨学科的复合知识与过硬的专业核心能力；“勇而智”是指敢为人先、攻坚克难的勇气和探索创新、善于转化的智慧；“广而诚”是指放眼全球的广阔视野与强国有我的赤诚之心。

作为高校教育改革的生长点，交叉学科将为有志于开展颠覆性技术创新的人才提供个性化培养方案与开放性科研平台。毕业生就业领域多样，职业选择包括但不限于高等院校、科研院所及各类企业，主要从事的工作以理论研究、技术研发、产品开发为主。我们热切期盼青年一代投身技术前沿，一起探索未来的奥秘！

（作者：丁汉，系中国科学院院士、华中科技大学未来技术学院院长）

(责编：郝孟佳、李依环)