赵晶

原标题：并不遥远的“俗世哲学”

管理学伴随现代生产和生活方式在全球范围内的扩展而蓬勃，其主要研究成果又透过现代商学教育逐渐渗透到每个人的生活中。近百年来人类生活的急遽发展变化，让这个年轻学科呈现出五彩斑斓的形态，多子学科、多学术传统交融激荡、和谐共生。

管理学的内在多样性带来繁荣的同时，也为管理学人带来了某种“幸福的烦恼”——如何有效概括我们的学科，从而让它更好地为更多人服务。一种正在形成中的共识是：管理是距离普通人并不遥远的“俗世哲学”，它可以让人们在日常生活和工作中实现长期目标并找到存在意义。日常和哲学的组合本身具有令人着迷的张力。前者指向目标、计划、优化、效果、发展性和效率性；后者指向研究、询问、讨论、反思、创造性和思辨性。人们常说，管理行为是科学与艺术的结合，称对应的管理学科为“俗世哲学”。

管理学距离普通人并不遥远，它的效果实际而亲切。“俗世”部分能帮助人们更快更好地完成工作。科学方法和专业分析工具可以帮助人们进行市场预测、战略规划、商业模式设计等，从而进一步提升工作效率。通过运用机器学习、文本挖掘等数字化分析工具，可以帮助人们灵活应对新兴技术迅猛发展对商业世界带来的挑战。管理学需要透过管理实践表象把握事物本质，这需要哲学智慧。

随着产业革命和科学技术的快速发展，生产力的解放给予人充分思考和发展自身价值的机会。从工具理性到价值理性，要求管理者不仅具备创造力、敏锐力、探索力、洞察力、学习力，更需要结合跨学科知识，回顾历史、展望未来。站在当下节点，我们要深度思考未来的社会和组织会是什么形态，需要什么样的技术，如何兼顾经济价值与社会责任，如何更好地选择、激励、培养、发展人才，如何依托管理思维实现组织“做正确的事和正确地做事”之间的有机结合，确保组织健康可持续发展。这就为管理教育提出人才培养目标：培养具有管理专业知识和高度社会责任感，能够运用数字化能力、沟通能力、理解能力、创新能力以及国际化视角来批判性分析和解决问题的管理人才。

在职业发展方面，管理学致力于培养具有家国情怀和国际视野、推动经济发展和社会进步的骨干人才。管理学所培养的复合型人才，兼具管理、经济、法律等方面的知识和能力，就业出路广阔，可去金融、会计等行业从事专业服务，也可去互联网企业或实体经济企业从事综合管理工作，或者进入政府管理部门从事商业政策决策，以及前往高校及科研院所进行学术研究等。

（作者：赵晶，系中国人民大学商学院副院长）

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