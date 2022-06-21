本报记者 刘晓宇

图为林明惠在讲课。

蔡立强摄

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视频直播授课、线上线下互动、开设100多场线上讲座……福建医科大学马克思主义学院副教授林明惠不断更新知识储备、创新授课形式，用学生易于接受的方式把思政课讲深、讲透、讲活。投身思政工作12年，林明惠始终希望自己能当好学生进入社会前的“导航员”。

干净清爽的短发、洁白笔挺的衬衫、瘦高挺拔的身材，一个矫健的身影快速走上讲台……这名充满活力的年轻人，就是被称为“明惠兄”的福建医科大学马克思主义学院副教授林明惠。

从包里掏出支架，将手机固定在教室第一排，点开B站“明惠兄”账号，一场思政课程直播拉开帷幕。“同学们好！我是林明惠，大家可以叫我明惠兄。和大家约定一下，上课时允许大家看手机，如果觉得我哪里讲得不好，欢迎在直播评论区直接‘吐槽’。当然，讲得好的地方，大家发几句表扬的话我会更开心！”几句简单的开场白，就让课堂氛围活跃了起来。

“学生更易接受怎样的方式，老师就要做怎样的创新”

“福州的5月真是有点热啊，大家知道为什么城市的温度要比乡村高呢？”拿着手中课本当扇子，林明惠在讲台上边踱步边问。“热岛效应吧？”学生的回答得到林明惠的肯定：“没错！那如何才能既保证经济运行又能降点温呢？”又一个问题抛出，同学们开始讨论，手机上的直播间里，正在观看直播的师生也纷纷发言……

“践行绿色低碳的发展方式，直播间的这位同学说得非常好！”线上线下同步互动，林明惠很快得到了想要的那个答案，同时也引出了当日课程的主题——“同学们，今天我们要讲的，就是‘碳达峰、碳中和’背景下，经济运行的新常态……”

2020年初，受疫情影响，福建医科大学的所有课程由线下转为线上，作为思政课教师的林明惠很快发现了线上授课的“短板”：“课堂没有互动，学生容易走神，老师也不能及时得到学生的反馈，效果不佳。”

“一次上课前的统计，我发现经常去B站看直播、找视频的学生已经占了班级总人数的八成以上。”林明惠把线上教学点转移到了B站，并给自己的账号起名为“明惠兄”，“我觉得老师和同学是平等的，同学们可以把我当作大哥哥一样来咨询各种问题。”林明惠笑道。

“线上教学更要把党的创新理论讲好。”为了让思政课在线上更有活力，林明惠在课程设置、案例选择上比以往更花心思，林明惠选择的案例往往就是当下的热点事件，“小到避免粮食浪费，大到践行绿色发展方式，学生更易接受怎样的方式，老师就要做怎样的创新。”林明惠说。

“要给学生一杯水，自己就必须是源头活水”

教室一角，林明惠埋头奋笔疾书，“庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会刚结束，要及时把大会精神宣讲给青年学生”。一个多小时过去，一张写满文字、改了又改的文稿呈现在眼前，整理好服装，在手机镜头前，林明惠开始录制短视频。

“新时代的青年，衣食无忧而不忘艰苦，岁月静好而不丢奋斗。这世上没有‘躺赢’的捷径，也没有‘内卷’的成功，奋斗的路，每一步都算数……”寥寥数语，佳句迭出。“视频时长1分40秒，但从选题、文案到录制、剪辑，往往要耗时3个小时以上，真可谓‘每一秒都算数’。”林明惠说。

“要给学生一杯水，自己就必须是源头活水。”为了及时、准确地给学生宣讲党和国家的重要理论，林明惠对各项时政热点保持着高度关注，“想要给学生把道理讲深、讲透、讲活，老师就必须有充足的知识储备，当好源头活水，用汩汩甘泉滋润学生心灵。”

进入思政课教师队伍4年多来，参加学术交流、访学进修、课题调研，林明惠利用各种机会为自己“充电”，“老师要常有‘本领恐慌’，但不能有‘本领缺失’。”“触网”两年多以来，林明惠参与省委宣传部、团省委、省委讲师团组织的“青说七一”视频录制，自己拍摄、制作40多个理论短视频，并上传至多个网络平台。同时开设100多场线上讲座，听众超过260万人次。

“当好学生进入社会前的‘导航员’”

2020年秋季，林明惠承担了学校研究生新生的思政课教学任务，面对着这些“大朋友”，林明惠想到的第一个问题便是“如何当好学生进入社会前的‘导航员’？”在他看来，帮助学生认识自我、规划未来是首要任务。

一次课上，林明惠为同学们展示了1921年中国共产党成立时，党的开创者的年龄：“彼时毛泽东同志28岁，陈潭秋同志25岁……他们在像同学们这样的年纪，成了中国近现代史上最成功的开创者。同学们，未来的5年、10年，你会成为什么样的人？”一句认真的询问，让坐在台下的福建医科大学健康学院硕士研究生王笛陷入思考，“林老师引导我们认真地思考当下、筹划未来。”王笛说。

在接下来的日子里，王笛经常找“明惠兄”请教职业规划，在林明惠的指导下，王笛明确了自己的职业选择——成为一名教师。林明惠说：“我有8年的辅导员工作经历，加上4年的思政教师身份，12年的思政工作经历，让我和学生的心灵距离更近。”

“明理说事谈人生，惠言微论共成长。我最大的心愿就是继续投身思政课教学，让理论接地气冒热气，让学生更喜欢这门课。”林明惠说。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 14 版）

(责编：胡永秋、白宇)