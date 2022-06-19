6月17日，浙江省文物考古研究所公布田野技能测评结果，10人入围，表明持续3个月的“招贤纳士”将落幕。

这不是一次常规的招聘。除了面试，25名应聘者还需参加“田野考古技能”测试，包含前期准备、田野考古、考古绘图、探方记录等环节，考试时间为3个小时。

考古是一门“行走在大地”上的学科。田野考古学是考古学的基础，包含野外调查、田野发掘、室内整理和编写田野发掘报告等内容。

可以说，没有田野考古，考古学就成了无本之木、无源之水。

此前，各单位招聘考古人才时，大多是“文试”，应聘者经面试后再进行业务考察、实习，判断是否符合岗位工作要求。招聘程序和社会上其他岗位相比差别不大。

此次浙江省文物考古研究所将考场搬到考古工地，是对考古这一特殊行业选人、用人机制的一次探索。

浙江省文物考古研究所所长方向明表示，此次招聘的是入职后能马上奔赴田野考古一线的人才。田野考古测试，可以帮助考察应聘者的专业素养，了解他们对田野作业基本操作的掌握程度。如画图，考察的就是记录的能力，这既是技能，更关乎学科。

在现场，作者看到，考生进入考场后的第一关，就是根据试卷上的编号和场地左上角唯一的坐标，在30个“坑位”中寻找自己的探方。若20分钟内未找到，该项就视为0分。

找到探方后，他们还要选择合适的工具刮探方壁、划分地层线、绘制探方壁面图、完成探方日记。

来自南京大学的“95后”硕士刘倩在大二时就接触过田野考古，此后在江苏、河南、安徽的考古工地实习。此前虽然也参加过相关单位的招聘面试，但她表示，进行田野考古测试还是第一次。值得庆幸的是，考察的内容都比较基础，处理起来也比较得心应手。

浙江省文物考古研究所副所长郑嘉励表示，这些都是田野考古的基本功。只要下过考古工地，“大部分都能得满分”。

考场三小时，校园七年功。但就是这一基本功，很多考生一开考就“露了马脚”，田野考古测试仿佛成了人才培养的“试金石”。

一位考生在开考2分钟后主动向监考老师提出找不到探方，因为之前没学过；有的刮探方壁时，选错了工具，增加了工作量不说，探方壁面处理得也不干净，人为设置的划痕都没清理；有的在画图阶段比例尺换算不正确，造成记录偏差。

方向明表示，如此种种，错不在考生，而在于学校的培养机制。

中国考古学正进入一个黄金时代，通过一代又一代考古人的努力，越来越多不同时期的重要文化遗存不断被发现和发掘，社会公众也越来越关注考古及其背后的中华优秀文化遗产。

考古学也风头正盛，如多所高校在今年新增考古、文博和文化遗产相关本科专业。

作者了解到，因地理位置和资源等因素制约，尽管都设置了田野考察课程，但不同高校执行程度差别较大。

有的可以保证一个学期的田野考察量，有的只有一周，甚至只有几天。再加上，出去一学期，一个年级田野考察课程支出要达到几十万元甚至上百万元，很多学校经费并不充足。

除课程开设差别大外，交叉性、前沿性在考古人才培养中仍需进一步加强，这导致考古人才培养在很大程度上面临“技术荒”。

中国考古学的实践告诉我们，一流的考古学家是从田野里走出来的。强化学生实践操作能力，是考古人才培养的题中之义。

这不仅需要相关部门的政策和资金支持，而且还要打通中国考古学科综合实习基地优势资源，促进各高校、各区域间考古学科的交流合作，实现考古学科优势资源共享，推动人才培养途径多样化。

业内有关人士同时认为，考古招新把考场搬到田野上，也是对考古新人精神意志的一次测试。“吃不了苦，考不了古”是考古人的真实写照，过不了艰辛的田野考古这一关，也就很难成为一个合格的考古人。

(责编：何淼、李依环)