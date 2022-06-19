讷 言

面对严峻复杂的就业形势，用心用情提供就业服务，精心暖心做好就业指导成为各部门、各高校和广大用人单位的共识。

做到用心用情、精心暖心，需要迎难而上，做到更积极、更主动。当前，就业压力不仅体现在岗位数量，还体现在结构性矛盾。如何迎接挑战、破解难题，需要各部门、各高校采取更加积极主动的态度和举措，既要主动“走出去”，通过实地走访、视频沟通等多种方式，密切与用人单位的联系，千方百计为毕业生开拓更多就业机会，也要主动“请进来”，为企业进校招聘创造有利条件，为毕业生提供充足的求职机会。唯有进一步挖潜创新拓展岗位资源，才能推动高校毕业生更加充分更高质量就业。

做到用心用情、精心暖心，还需要主动开拓思路，做到更智慧、更开放。受新冠肺炎疫情影响，毕业生就业服务模式发生较大变化，用人单位和毕业生对就业服务也提出了更高要求。停留于过去的老思路、老办法，已无法适应当下的新需求，因时而动、应势而行、主动求变，是做好就业指导服务的关键。只有充分利用互联网平台，建立岗位共享机制，持续推动平台与社会招聘机构、各地教育部门和各高校的互联共享，才能更好适应线下求职转为线上求职的变化，才能通过“全时化、智能化”平台，为毕业生和用人单位提供更优质的“互联网+就业”服务，让求职和签约更便捷、更高效。

做到用心用情、精心暖心，还需要时刻关心关注毕业生的思想动态与就业进程，加强就业指导和心理疏导，用真心和真情提供更有温度的指导与服务。尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。

当然，对于广大高校来说，应充分认识到，精心护航毕业生求职之路、关注用人市场变化、聚焦岗位需求趋势，不仅是立足当下，带动学校全员联动促就业、拓岗位的暖心之举，也是着眼长远，推动高校聚焦社会需求、不断改进人才培养和就业创业的必要探索。

就业，一头连着千家万户、民生冷暖，一头连着企业运营、宏观经济。尽管形势复杂严峻，但只要各地各部门、各高校和广大用人单位综合施策、深度挖潜、做细做实，做到用心用情、精心暖心，就能够助力高校毕业生“好就业”“就好业”，稳住就业大局、夯实民生之本。

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)