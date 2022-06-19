本报记者 王永战 吴 月

夜幕降临，四川省广元市利州区宝轮镇范家村，村庄一角的范家小学亮起暖暖的光。

正值晚间阅读时间，学生们在静静读书。温馨的教室、沙沙的翻书声，有家的感觉。校长张平原放轻脚步，走过一间一间教室，进行夜间巡查。

范家小学仅有不到100名学生，超过一半的学生住校。张平原带领老师们建设美丽乡村学校，让学生在校园里快乐成长。

用关爱回应学生情感需要

抵达范家小学时，红白相间的三层小楼映入眼帘，一侧是教学区，一侧是住宿区。走进四年级教室，记者眼前一亮：六边形课桌旁，十几个学生分组围坐，教室后方有沙发、书柜，整洁、明亮。班主任杨秀丽正带领学生评选上周表现优异的同学。“李文强动手能力强”“小敏打扫卫生干净”……学生们自己评、自己选，眼睛里透着光。

几年前，学校还不是这般富有生机。2014年7月，张平原接任范家小学校长后，对学生进行家访。得知不少学生是留守儿童，还有的来自离异、经济困难家庭，心里有些不是滋味。

“对于这些孩子来说，最需要的是爱。那么，能不能把学校建设得像一个家庭，轻松、温馨、可信赖、可依靠？”张平原决定在学校倡导尊重、关爱、体贴、信赖的文化，帮助学生建立安全感、归属感和自信心。

张平原带领师生改造学校环境，一同布置教室，还在宿舍安装了遮光窗帘、小夜灯等。与此同时，鼓励师生交流、增进情感。“孩子成长过程中，要有人能关注并积极回应他们的情感需要，这样，就不会孤单、无助。”张平原说。

在范家小学，每位老师都能讲出几个学生成长的故事。杨秀丽的班上有一个叫小狄的孩子，行动能力较弱，注意力不集中，有时还会控制不住地在课堂上大喊大叫。为此，小狄上楼梯时，同学们扶着他、一级级台阶慢慢走；小狄情绪激动时，杨秀丽会第一时间上前安抚；小狄有进步时，老师还为他发放一面小红旗作为鼓励，“孩子特别高兴！”

用特色汲取乡土教育营养

学校的环境和设施逐渐改善，孩子们越来越喜欢校园。但在张平原看来，办好乡村教育，还要积极提升育人效果，让课程更有特色。

“乡村学校是离大自然最近的地方。山坡上、小河边，都是触手可及的课堂，农村的风土人情就是丰富的教育资源。”张平原从小在农村长大，熟悉家乡的山山水水、一草一木。他认为，应当让学生从乡土中汲取营养、获得力量。

范家小学开设了乡土探究课程，每周三下午组织学生到村子中调研，到大自然中探索。去学校采访时，正赶上一堂乡土探究课，记者跟随学生一起进行了“农业生产调查”主题探究。

“爷爷，这些农具是做什么的？”看到村民苏大爷用锄头整理油菜地，学生李欢上前提问。苏大爷耐心地介绍起种植油菜和玉米所需农具的不同。

紧接着，学生姚雅雯的问题来了：“这些农具是村民自己做的，还是到镇上买的？”“问得好！10多年前，很多农具都是村里的匠人打造的，现在的发展方向则是农业机械化。”苏大爷说。

记者注意到，站在一旁的张平原并没有说话，而是鼓励学生自主调查。他说，重点在于引导学生通过自主探究、发问，掌握提出问题和解决问题的能力。探寻、思考的过程中，学生的逻辑思维、表达能力逐步提升。

向村里的老人学唱童谣，认识常见中草药……行走在村落间，学生们对家乡的了解也逐渐深入。“我们希望在孩子心里播下热爱家乡的种子。将来，无论走到哪里，家乡都是他的根，系着思念与牵挂。”张平原说。

用激励培育阳光自信少年

“好奇可爱，机灵健康”“坚韧有节，阳光好奇”，在范家小学，教室前的标语各不相同。采访时，孩子们毫不胆怯，还会主动与记者聊天，自信、大方。

在乡村从教30余年，张平原一直思考，乡村学校应当培养怎样的学生。办公室的一幅字上写着他的部分答案——“育阳光少年”。

“每个孩子身上都有闪光点。要创造条件，让学生的光亮闪耀出来。”张平原说，要遵循儿童的成长规律，让每个孩子得到最好的发展。

为更好地因材施教，范家小学开展“八美少年”评比：阅读美少年、运动美少年、勤劳美少年……学生自己选择方向、自己制定标准，达到目标即可获奖。

“黄启贤，你认真阅读的样子最美！”教室黑板上，同学们对“阅读美少年”黄启贤的赞扬十分醒目。喜欢打球的刘俊楠则在运动方面进步飞速，数次获得“运动美少年”称号。

从范家小学毕业后，许多学生的发展也令人欣慰。“去年，一名几年前的毕业生考上了西北农林科技大学！”张平原自豪地说。其实，在他看来，不管未来考入哪所大学、从事何种职业，只要阳光、自信、有全面的素养，乡村的孩子长大后也会成为优秀的劳动者、奉献者、担当者。

这几年，张平原先后被评为全国优秀教育工作者、四川省特级教师（校长）等。他经常在微信朋友圈分享自己的教育思考。记者看到，其中一条这样写道：种庄稼的农民们懂得生命成长的过程——不急，不管天气好不好，都必须认真耕种。

与记者边走边聊，走到六年级教室外，张平原停下脚步。他告诉记者，今年，又有十几个孩子即将从这所乡村小学毕业。“今天乡村教育的水平，影响着乡村未来的面貌。”张平原说，自己的目标是把乡村学校办好，让乡村孩子在家门口享受有品质的教育，让每个孩子都闪光。

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)