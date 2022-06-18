在国务院联防联控机制17日举行的关于大学生就业和返乡工作有关情况的发布会上，教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊表示，教育部将继续会同有关部门，推动和指导各地统筹做好高校疫情防控和毕业生就业工作，帮助毕业生顺利毕业、尽早就业。

高校所在城市连续7天及以上社会面无新发疫情，可组织校园招聘活动

从多年高校工作经验来看，刘培俊表示，毕业生参加招聘特别是校园招聘活动，是就业应聘的主渠道。教育部会同国家卫健委等有关部门进行深入调研，调整优化了高校疫情防控政策。国务院联防联控机制6月14日向各地发出通知，优化调整后的“校园招聘疫情防控支持政策”明确，原则上，有疫情的地区，高校所在城市连续7天及以上社会面无新发疫情，可组织校园招聘活动。同时，各地联防联控机制和有关部门将统筹指导本地区高校精准研制校园招聘活动的疫情防控工作方案，支持学校安全有序组织校园招聘活动。

教育部高校学生司副司长吴爱华指出，教育部已经部署全国高校积极“走出去”，开展了高校书记访企拓岗促就业专项行动，主动邀请符合条件的用人单位进校开展专场招聘活动。同时，教育部提出了“万企进校园计划”，同时和全国工商联开展“民企高校携手促就业行动”，高校要用好这些资源，为用人单位进校招聘提供便利，办好针对性强的线下双选会、招聘会和对接会。

吴爱华还介绍了“24365”热线电话，就是24小时365天不断线地提供就业服务。这项大学生网络招聘服务是2020年提出来的，今年经过升级完善，上线了“国家24365大学生就业服务平台”，集三方面功能，即就业服务、就业指导和就业管理于一体。目前，平台已经注册的2022届毕业生有505万人，累计有54.5万用人单位注册使用这个平台。

不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩

就业统计是做好就业工作的基础，特别是就业数据的真实准确，是就业统计工作的底线。吴爱华强调，教育部专门召开会议明确了就业统计的纪律要求，严格执行“四不准”“三不得”。

吴爱华介绍，“四不准”就是不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不得以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料；“三不得”是不得不切实际向高校和学院提去向落实率具体指标，不得层层加码向辅导员摊派就业任务，不得将单一的去向落实率指标与就业工作人员或者辅导员的绩效考核、评优等挂钩。

吴爱华介绍，教育部建立了毕业生监督反馈机制，提醒毕业生登录“24365就业平台”，及时核对本人就业数据，与实际不符的可直接举报。同时，教育部和各省级教育部门已全部开通举报电话和邮箱，强化社会监督；建立用人单位数据比对核实机制和及时核查处理机制，对举报或核查发现存在问题的高校和有关个人，坚决做到查实一起、处理一起。

对低收入家庭毕业生按照“一人一策”进行帮扶

低收入家庭毕业生是中央牵挂的重点群体。“他们也是教育系统倍加关心、全力帮扶的重点对象。”吴爱华表示，各地各高校建立就业重点毕业生台账，对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的学生，还有较长时间未就业的学生，要按照“一人一档”“一人一策”的要求开展重点帮扶。教育部还明确要求为每一名就业困难的毕业生精准推送岗位信息，至少每个人推送3至5个针对性岗位信息。

为了提升就业成功率，还应对学生进行专门培训。吴爱华介绍，在财政部支持下，教育部正在实施“宏志助航计划”，对就业特别困难的学生开展线上线下就业能力培训。目前“宏志助航计划”已线下培训2022届毕业生6.9万人，线上培训66.8万人。同时，教育部会同国家开发银行、中国银行、中国青年创业就业基金共同举办“宏志助航”网上专场招聘活动，已经累计提供岗位13.2万个。此外，针对疫情影响严重的地区，我们还举办了陕西、吉林、上海专场招聘活动，累计提供岗位29.9万个。

（本报北京6月17日电 本报记者 金振娅）

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