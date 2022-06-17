人民网北京6月17日电 （记者孙竞）今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍大学生就业和返乡工作有关情况。教育部学生司副司长吴爱华表示，低收入家庭毕业生是中央牵挂的重点群体，也是教育系统倍加关心、全力帮扶的重点对象，要用真心真情为他们提供有温度的指导和服务。为帮助他们顺利就业，教育部从三个方面来做工作：

一是专项帮扶。各地各高校建立就业重点毕业生台账，对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的学生，还有较长时间未就业的学生，要按照“一人一档”“一人一策”的要求开展重点帮扶。教育部还明确要求为每一名就业困难的毕业生精准推送岗位信息，至少每个人推送3-5个针对性岗位信息。另外，很多高校自筹资金为重点帮扶学生发放就业补贴，免费提供面试服装等举措，帮助他们解决部分就业花销。就业指导老师和毕业班辅导员，为毕业生提供更加细致的心理疏导、更有针对性地做好个性化就业指导，帮助这些毕业生树立信心，以良好状态积极主动求职。

二是专门培训。在财政部支持下，教育部正在实施“宏志助航计划”，对就业特别困难的学生，开展线上线下就业能力培训。在培训当中，老师们“一对一”给学生完善简历、指导面试，广泛联系企业对学生进行重点推荐，让学生走出校门与企业面对面交流，通过实习实践，帮助学生提高就业能力。目前“宏志助航计划”已线下培训2022届毕业生6.9万人，线上培训66.8万人。接下来，教育部将进一步扩大培训覆盖面。

三是开展专场招聘。教育部会同国家开发银行、中国银行、中国青年创业就业基金共同举办“宏志助航”网上专场招聘活动，已经累计提供岗位13.2万个。各地各高校也组织了一些有针对性的专场招聘活动。此外，针对疫情影响严重的地区，教育部还举办了陕西、吉林、上海专场招聘活动，累计提供岗位29.9万个。

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